全球央行年會或將透露出一個信號：美聯儲已無大招可用

自1982年以來，全球各國的央行行長每年8月都會齊聚美國懷俄明州提頓山脈，就貨幣政策展開商討，2020年的央行會議由於新冠肺炎的蔓延而受到關注。

《外研社》報道，面對新冠疫情危機，美聯儲（FED）和全球其他央行都採取了前所未有的應對措施，向全球經濟注入的流動性以及向企業提供的信貸安排總額高達數萬億美元，在此過程中，央行自己也成為市場中一股舉足輕重的力量。

美聯儲的貨幣政策走向對全球各大央行政策有一定影響。（新華社）

然而對於這些貨幣政策專家來說，此次疫情也暴露出一個殘酷的現實：在掌舵全球經濟數十年後，央行已經失去了強大的戰鬥力，不能再憑一己之力來調節經濟週期，而是需要財政政策制定者的協助才行。從美國的情況，就可以看出這一趨勢。國會新一輪刺激計劃暫未通過，便導致剛剛萌芽的經濟復甦因此受阻。雖然這一切令人難以接受，但卻已是不爭的事實。

對於全球央行面臨的挑戰，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Hayden Powell）早就有了清醒的認識，尤其是在當前全球經濟「低增長、低通脹和低利率」的新常態下，在2019年的傑克遜霍爾會議上，鮑威爾就針對當前經濟形勢做出了以上描述。正因為如此，鮑威爾早在一年半之前就開始對美聯儲的政策及做法進行全面評估，他將在8月27日舉行的本屆年會上對評估進展進行說明。

美聯儲的「貨幣政策框架評估」預計將在9月完成，這份報吿將可能表明，決策者會對通脹採取更加放鬆的態度，甚至可能暗示，在通脹率連續多年低於2%的情況下，他們樂於看到通脹水平暫時性小幅上升，乃至略微超過2%的目標水平。

前美聯儲官員、現任彼得森國際經濟研究所高級研究員的大衛·威爾考克斯（David Wilcox）認為，細枝末節的調整恐怕無濟於事，美聯儲可能調整通脹目標的做法只是「杯水車薪」。他指出，美聯儲基本上已經沒有迴旋餘地，不可能無止境地下調利率。

要真正解決眼下的問題，關鍵在於財政預算政策。威爾考克斯指出，如果財政預算政策不能在經濟困難期發揮更大作用，那麼美國或許會像十年前的日本那樣，重蹈日本的覆轍。