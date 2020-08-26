內地傳重金招攬南韓半導體工程師　應對美國制裁行動

中國晶片製造公司正在招攬韓國半導體工程師，加強中國半導體供應鏈，以應對美國的制裁。

有招聘廣吿特別指明韓國三星電子和SK Hynix的工程師。此前，中國兩家半導體廠商從台灣的台積電高薪挖角了100多名經驗豐富的工程師和管理人員。

因被美國徹底封殺，中國企業華為正在尋找出路。（Reuters）

《韓國商報》於週一（24日）報道稱，據信這是因為美國擴大對華為以及一些中國科技公司的制裁，這些制裁將使中國公司難以從美國科技業者那裏得到至關重要的零部件，限制了對DRAM和NAND等內存半導體的供應，這讓中國當局有很大的危機感。

這篇報道說，招聘網頁上提到聘僱10納米級DDR4 DRAM ID設計師。廣吿中特別提到將為前三星電子和SK Hynix的工程師提供優厚待遇，包括高薪、住房以及提供他們的子女上國際學校。

韓國獵頭公司正在為一家中國公司物色半導體蝕刻專業人士。廣吿上說，一家知名的外國公司招聘擁有碩士或更高學位的工程師，曾經擔任蝕刻或等離子注入領域單位主管的專家。

日本媒體《日經亞洲評論》8月12日報道說，自2019年以來中國的泉芯集成電路製造（濟南）有限公司，以及武漢弘芯半導體製造有限公司，和多個他們的附屬公司高薪聘用了台積電100多名經驗豐富的工程師和經理，目的是為了培育本土晶片產業，減少對外國零部件供應商的依賴。

對於中國公司在韓國招攬刻蝕和等離子科技人才，專門為中國電子工程師和電子業主管提供電子技術開發應用資訊的網絡傳媒《電子工程世界》周二（25日）在其網站上援引《韓國商報》的報道說，刻蝕是在半導體電路上繪製圖案的過程，隨著半導體生產工藝最近被小型化到納米級，其重要性與日俱增。等離子注入是指在半導體表面上鍍上一層薄薄的薄膜，除了蝕刻外，還用於沉積、離子注入和清洗過程。