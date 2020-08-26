領航將有序退出香港ETF業務　積金局﹕對強積金受託人影響有限

領航香港將尋求有序退出香港交易所買賣基金（ETF）業務。領航於產品公告內向單位持有人指出，會有序退出香港ETF業務，基金經理正力慮與信託及子基金相關的不同可能性，包括以下選擇以達致有序退出﹕委任信託及每一子基金的新投資經理（該委任須經受託人及證監會批准），或根據信託契約及證監會《單位信託及互惠基金守則》將每一子基金終止﹑除牌及撤銷認可資格。

領航進一步指出，已決定退出在香港交易所買賣基金業務，以使其能夠將其在地區的人力及金融資本引向其戰略重點更加一致的舉措，並為規模可變的增長供一個長遠平台。

領航又指出，在作出這個商業決定前，已全面審閱其國際業務，以擴大其國際市場佔有率，預料基金經理其決定的執行最多需時24個月。

由於領航近年亦有參與本地強積金市場，其中友邦及宏利等受託人亦有採用有關基金。積金局指出，知悉領航投資香港公司決定後，已經與有購買該公司基金產品受託人溝通，確保他們為轉換基金作充份準備，及作出相關應對方案，確保強積金計劃成員利益不受影響。

目前在港有6隻ETF

積金局又指出，目前制度下合共有316隻核准匯集投資基金（APIF），及133項緊貼指數集體投資計劃（ITCIS）。今次領航業務變動涉及合共13隻APIF及ITCIS產品，分別涉及強積金資產163億元及24億元，佔現時本港整體強積金總資產不足2%，相信對強積金受託人影響有限。

《彭博》引述領航內部電郵指出，「由分銷業務角度來看，當前行業動態更適合發展機構投資者生意，並難以支持其運營所需規模。」因此計劃退出香港及日本零售市場，改為專注機構投資者生意，料兩地辦公室及人手因此有所縮減。

目前領航在港共有6隻ETF。