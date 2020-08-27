滙豐設大自然資本管理公司　擬明年中推首隻基金籌10億美元

滙豐環球投資管理與專業氣候變化諮詢及投資公司Pollination Group Holdings Limited宣布，雙方已訂立合資協議成立HSBC Pollination Climate Asset Management，現正待監管機構批准。

是次合作旨在創立全球最具規模的大自然資本管理公司，並成為首家將大自然資本轉為主流資產類別的大型企業。擁有豐富行業經驗的Christof Kutscher將會出任合資企業的執行主席。

該即將成立的合資企業銳意為投資者提供一系列的環球大自然資本投資主題，當中涵蓋新興市場及成熟市場。合資企業亦會提供投資管理及評估，協助投資者以量化方式衡量投資對環境造成的影響。

擬設立的一系列基金以吸納機構投資者資本為目標，當中包括主權財富基金、退休基金及保險公司，並進行大自然資本投資。首隻基金暫定於明年中推出，計劃集資達10億美元，其後會再推出達20億美元的碳信貸基金。滙豐計劃成為首隻基金的基礎投資者。這些基金將會投資於長遠有助保護及改善大自然的各類型項目。

計劃推碳信貸基金

對大自然資本的可持續投資讓投資者能夠涉足以大自然為本的項目，當中包括可持續林木業、再生及可持續農業、水資源供應、藍碳（由海洋及沿岸生態系統捕獲的碳）、以大自然為本的生物燃料或能夠從減少溫室氣體排放賺取回報的大自然為本項目。

滙豐環球投資管理環球行政總裁馬禮豪（Nicolas Moreau）表示，客戶日益注重環境議題，此項目旨在協助他們爭取財務回報之餘，同時亦對地球上的生物多樣性帶來正面影響，相信往後的世代均能受惠。