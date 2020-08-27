鷹君上半年轉虧65.13億　派中期連同特別息1.83元

鷹君集團（0041）公布中期業績，期內轉虧65.13億元，去年同期則賺21.59億元；每股基本虧損9.05元；派中期息0.33 元及特別中期股息1.5元。

今年上半年集團核心業務收益按年減少48.1%，至16.66億元，當中酒店分部收益急降63.7%，為歷年最嚴重的跌幅，租金總收入下挫13.7%，冠君產業信託管理費收入跌13.2%。

受疫情影響，鷹君集團有份投資的紐約共享工作空間NeueHouse所有中心被迫關閉，導致現金流出現嚴重危機，而NeueHouse已成功物色買家，並作出重組協議，之後集團在NeueHouse 的股權將被消除，故集團撇銷了在該公司的非核心投資6，980萬元。

料最多投入9.44億予LHI供股

集團表示，儘管全球營商環境受到不利影響，集團財務狀況仍然保持穩健，並持有充裕現金，預期可抵禦當前的危機，不會面臨重大壓力。不過，集團持有63.61% 股權的 LHI 在面對 此次疫情危機時，槓桿比率較高，且現金資源不足，故其急需籌集資金以重整其資產負債表 內的資本。集團將無條件全額認購其在建議供股下所享有的所有供股權， 預期將投入最少6.48億元至最多 9.44億元認購其所享有的供股權。預期是次資金籌集將加強 LHI 的財務 狀況，使其更能抵禦因新型冠狀病毒疫情所帶來的影響，並在危機結束後受益於未來的業務復甦。