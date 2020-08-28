南方恒生科技ETF（3033）開報20元後急插60%　溫傑：散戶當新股炒

首隻恒生科技指數ETF今日正式推出，南方東英的恒生科技ETF（3033）開報20元，成交近1,200萬元，惟開市即轉回8元水平，意味這千萬資金在數分鐘內虧損達60%，每手帳面即蝕2,400元。

目前，南方恒生科技報7.91元，該ETF起始每基金單位價格約7.5元。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，有投資者在競價時段掛20元買入，「佢哋當新股咁炒，以為係科技指數即係勁，會大升，就高價追入」。

該ETF上市初始投資額約2,400萬美元（約1.87億元），溫傑指，理論上ETF有流通量提供者，明知實質價格偏離如7.5元的價值，便會以7.5元沽出，令市場有足夠流通量，他估計有批初始投資人見20元有買單，便沽出獲利。

溫傑認為，蒙受損失的投資者難以追討，由於交易所屬你情我願的公開買賣，「變咗即時輸四分三，即刻輸，唔會有仇報，除非阿里巴巴250蚊升到750蚊。」

南方恒生科技ETF（3033）競價時段有多單20元成交，成交量不少。（溫傑提供）

發行人籲投資者不應急於投資ETF

作為發行人的南方東英，其首席ETF策略師李雪恒解釋，因為競價時段屬於自由流通市場，投資者可自由買賣，投資者要留意當時產品的價格是否處於一個合理水平，可參考產品的即日資產淨值作指標，如屬合理價格範圍，投資者才應該入市。他又認為投資ETF不應該作過急的部署，否則就會出現「高追」的情況。

他表示從成交額可見，市場對該ETF的需求非常大，導致產品出現短暫溢價的情況。但當莊家有充裕的貨源供應市場的時候，就會令產品價格回落至合理水平，屆時投資者才應該進場。

公司發言人亦指出，今早市場買賣雙方交投非常暢旺，同時莊家備貨不足，導致價格出現波動，隨後市場莊家在開市後已透過新發行基金單位，價格已逐步回落至接近公允價值。

他指出產品屬ETF而非新股，盡可能在接近公允價值交易，南方東英作為發行人，亦會公布產品的公允價值，同時會在日內發出公告向市場人士談及今日情況。

被問及是否接獲投資者要求賠償等情況，則指出這是交易雙方的行為，作為發行是無法控制。