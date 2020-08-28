【財經評論】為何鮑威爾放出的白鴿　只讓金融市場興奮半小時？

在短短30分鐘內，國際金融市場完成一個大逆轉。美匯指數由大跌轉成上漲到93以上；黃金盤中大漲40美元左右後，又快速下跌近60美元，日內波動幅度高達逾65美元。

《華夏時報》8月28日報道，這是由於市場對美聯儲（FED）主席鮑威爾（Jerome Hayden Powell）在Jackson Hole全球央行年會上的講話之解讀發生了巨大的分歧。

鮑威爾說，美聯儲的通脹目標是隨著時間推移能實現平均2%的目標。但鮑威爾並未透露定義平均2%通脹率的公式。

鮑威爾表示，「強勁的就業市場」不一定會導致不可接受的通貨膨脹水準，將從最高水準評估就業的「不足」。美聯儲希望阻止通脹預期下降的週期，而實現美聯儲的就業和通脹目標需要金融穩定。

然而市場將鮑威爾以上講話，錯誤地解讀為美聯儲批准了一項新策略，該策略將有效地擱置其已實施了三十多年的做法，即提前加息以抵禦更高通貨膨脹。市場認為，這是自2012年以來對美聯儲政策制定框架進行的最大調整。這一調整的實際效果可能是美聯儲在很長的一段時間內都不會考慮加息。

鮑威爾為什麼會有以上表述，也就是為什麼會提高通脹的容忍度，事實上也是2008年華爾街金融危機以來，全球央行面臨的世紀難題：無論央行如何放水，如何寬鬆，貨幣好像進入了乾涸的河床，最後都消失的無影無蹤，物價就是不漲，以前在就業和通脹之間穩定的函數關係也消失不見。

不過市場還是反應的經濟基本面。7月底，美國商務部公布的數據顯示，美國2020年第二季度國內生產總值（GDP）按年率計算下滑32.9%，是過去兩個世紀以來美國所遭遇的最嚴重的經濟衰退。個人消費、出口、投資以及各州和地方政府支出的急劇收縮，導致美國經濟在第二季度出現大幅萎縮。

然而，這一切的主要原因還是疫情，一旦疫情控制，就會很快反轉。目前看美國新增病例的疫情呈鋸齒狀陡峭下滑態勢，從最高時期每日確診8萬例左右，再次回到3.5萬例。而且這種趨勢目前沒有可能會有較大的方向性逆轉，疫情如此發展，疫情的控制就會落實。事實上，某些數據顯示美國經濟已經開始復甦，中國經濟復甦明顯，這些都對市場有正面影響。

所以半小時的興奮後，市場開始冷靜下來：其實鮑威爾的講話還是很猶豫的，因為很多現象還是沒搞清楚，政策的調整很難真正落地，最終決定因素還是經濟基本面，一旦通脹上行，央行會果斷加息，並且市場利率本身就會起來，這就是市場突然反轉的原因。