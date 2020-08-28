日本首相安倍突然宣布辭職　經濟怎樣走下去？

日本首相安倍晉三為避免因舊病惡化等導致影響國政，決定辭去首相一職。

《華爾街見聞》報道，最近數周來安倍出現在大眾視野中的次數有所減少，8月17日和8月24日更是兩度前往慶應義塾大學醫院。雖然他後來宣稱自己只是進行了體檢並且聽取檢查結果，但此舉仍舊引發外界對其健康問題的擔憂。

現在市場擔心的是，安倍辭職後，日本需要面對的將是什麼？

分析人士表示，若安倍真的辭職並停止履行國家事務，日本的國家發展前景和經濟復甦之路都將面臨一定的動盪。

此前安倍推出了一系列經濟改革，即所謂的「安倍經濟學」，而如今疫情的持續使得改革成果發生了逆轉，日本經濟陷入倒退。日本二季度國內生產總值（GDP）嚴重下滑，降幅甚至比2008年金融危機期間的情況還要糟糕。

受到新冠肺炎疫情蔓延影響，許多工廠目前生產嚴重中斷，失業率高居不下。而最近東京確診病例又出現一波激增，似乎意味着二次疫情的重抬頭，經濟或將陷入更深的困境。

和全球多個國家相類似，疫情之中，安倍似乎無法實施有效的預防措施來保護公眾健康，因為他把更重要的任務放在了促進社會經濟活動上，對經濟風險的擔憂超過了對病毒傳播和民眾健康的憂慮。

另外，隨着安倍或將很快離開首相辦公室，人們可能在期待一些快速而大膽的決定。此時此刻對於新的領導來說，疫情管理顯然是至關重要的事。

同時，2020年奧運會也被推遲到2021年夏天，或做任何其他調整。在當前氣候下舉辦奧運會極具複雜性，需要對安全問題有全面的考量，在此基礎上安排和審查群眾活動，屆時管理者的決策將扮演非常重要的角色。