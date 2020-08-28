交行上半年賺365億元人民幣　不良貸款餘額較年底增加182億元

撰文：張偉倫
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交通銀行（3328）公布截至今年6月底止中期業績，歸屬母公司淨利潤為365.05億元（人民幣‧下同），按年跌14.6%，不派息。
期內淨利息收入為738.49億元，按年升5.4%，淨利差及淨利息收益率分別為1.45厘及1.53厘，分別按年收窄3個基點及5個基點。
截至6月底，客戶貸款總額為5.73萬億元，較去年底增加8.02%；其中境內銀行機構人民幣貸款增幅為8.3%。客戶存款總額為9.86萬億元，較去年底增加8.08%。
信貸減值增加近55%
手續費及佣金淨收入為242.77億元，按年升5%。
資產質素方面，交行指出，截至今年6月底，不良貸款率為1.68厘，較去年底增加21個基點，不良貸款餘額為962.9億元，增加182.5億元。撥備覆蓋率為148.73%，跌23.04個百分點。
該行指出，信貸減值損失為333.33億元，按年增加54.7%。
資本充足率14.57%
資本充足率為14.57%，較去年底跌0.26個百分點，一級資本充足率為12.18%，較去年底跌0.67個百分點，核心一級資本充足率為10.63%，下跌0.59個百分點。
交行指出，在今年下半年會繼續以新發展理念為引供，聚焦價值創造，堅持穩健經營，抓好上海主場﹑金融科技兩個關鍵詞，做強盈利能力﹑加快風險處置。