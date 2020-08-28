招行中期信貸減值損失飆兩成　純利少1.63%

招商銀行（3968）公布截至6月底止中期業績，歸屬於股東的淨利潤497.88億元（人民幣．下同），按年少1.63%。每股基本盈利1.97元，按年少0.04元，不派息。

期內，營業淨收入1,481.63億元，按年多7.1%。稅前利潤628.38億元，少3.14%。淨利息收入908.73億元，增3.97%。淨手續費及佣金收入422.69億元，增8.46%。其他非利息淨收入150.21億元，增25.59%。歸屬於股東的平均總資產收益率（ROAA）和歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率（ROAE）分別為1.29%和16.94%，按年分別下降0.16和2.53個百分點。

期內，不良貸款率較去年底減少0.02個百分點至1.14%。不良貸款餘額553.28億元，較去年底增30.53億元。不良貸款撥備覆蓋率440.81%，較去年底增加14.03個百分點。

信用減值損失404.43億元，按年增長22.32%。貸款和墊款信用減值損失是信用減值損失的最大組成部分。報告期內，該集團貸款和墊款信用減值損失362.11億元，按年升22.7%，主要受新冠肺炎疫情的影響，上半年該集團加大了撥備計提力度。

期內淨利息收益率跌20個基點

今年上半年淨利息收益率為2.57%，按年降20個基點，主因包括：在更加靈活適度的貨幣政策引導下，市場利率快速下行，貸款市場報價利率（LPR）多次下調，新發放貸款利率下降幅度較大，票據融資、債券投資和同業資產收益率下降明顯；受疫情衝擊，收益率相對較高的零售貸款投放進度明顯放緩，高收益資產佔比下降等。展望下半年，公司淨利息收益率將平穩運行。全年公司淨利息收益率預計將低於上年全年水平。

受疫情影響，信用卡業務一季度逾期大幅增加，其中部分未能回收的貸款在二季度下調不良，因此二季度信用卡不良生成有所上升；個人消費貸款風險也出現階段性增加。隨着國內疫情管控取得成效，消費信貸類業務先行指標已經有所恢復。截至報告期末，公司信用卡不良貸款率1.85%，較上年末上升0.5個百分點；個人消費貸款不良貸款率1.44%，較上年末上升0.26個百分點。從短期看，2020年下半年經濟下行壓力或將繼續釋放，居民就業、收入增長等方面壓力猶存，市場環境變化較大，公司消費信貸類業務仍將面臨較大的不良生成壓力。