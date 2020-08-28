安倍晉三突辭任　投資者避險泊入日圓　分析師料兌港元可挑戰7.45

日本政壇爆出令人意外消息。打破歷來在任日期的首相安倍晉三宣布，因個人身體健康問題，宣布辭任，並會留任至自民黨內完成物色其繼任人。今午傳出安倍消息後，已震散日本股市投資者信心，日經指數曾大跌逾600點。作為避險貨幣的日圓，更成為投資者泊入資金的目的地，當安倍正式公布相關消息後，日圓兌美元升勢進一步擴大，更曾觸及105.5水平；每百日圓兌港元曾高見7.3582。

市場人士認為，在政局前景不明朗之際，將會進一步推高日圓，不排除會挑戰104水平。即每百日圓兌港元上試7.45。

自2012年12月再度拜相後，安倍透過三枝箭策略以推動日本走出通縮，及經濟重拾增長。三枝箭措施包括實施寬鬆貨幣政策﹑增加財政開支，以及推行結構性改革。

第二季經濟收縮27.8%

雖然經濟在安倍任內重拾增長，但是新冠肺炎疫情在今年爆發，既讓東京奧運推遲至明年舉行，同時實施防疫措施促使經濟陷境，當地經濟在今年第二季收縮27.8%，為自二次大戰以來最差，投資者對日本經濟前景較悲觀。年內，日圓兌美元僅累升約3%。

日圓作為避險資產，當市況存有不明朗，自然成為投資者泊入資金對象，日圓兌美元今日已突破106水平。資深外匯及商品分析師盧楚仁明言安倍辭任的消息令人意外，其中日股對消息反應負面。他認為，在政局前景不明朗下，日圓將繼續發揮避險功能，更明言目前被視為安倍熱門繼任人，如前外相岸田文雄或防衛大臣石破茂等人，民望均不及安倍。他預料日圓兌美元有機會升穿105，並有機會挑戰104。

他進一步指出，日圓前景要視乎日本股市走勢，若下周一（31日）仍下跌，屆時日圓或保持強勢。惟他指出投資者要留意在未來2日，日本央行會否突然出招放水，將不利日圓走勢。