恒指公司﹕將對恒指進行全面檢討　6個月內向指數顧問委員會匯報

恒指公司於最新網誌內指出，阿里巴巴（9988）﹑小米（1810）及藥明生物（2269）即將成為恒指成份股，中國神華（1088）﹑中國旺旺（0151）及信和置業（0083）則被剔出，有關變動於9月7日生效。恒指公司指出，今次為2007年以來，恒指成份股變動數目最多一次。

由於阿里為第二上市，在挑選成份股及指數計算時，只考慮其於香港註冊股本。阿里流通系數為45%，按此來計算，其在恒指比重後，仍觸及第二上市或同股不同權成份股的5%比重上限。整體而言，根據2020年8月14日數據，三隻新成份股合共佔恒指9.4%。

經過是次成份股調整後，資訊科技業比重由10%增至17.7%，金融業比重由49.4%降至45.3%，地產建築業比重由10.3%降至8.9%。變動後，恒指周息率由3.97%降至3.49%；市盈率由10.43倍提高至11.38倍。

恒指公司指出，小米等3股加入，為2019年3月以來首次出現成份股變動。在過去一年多時間，股市經歷重要變化，不少極具規模的新興公司，包括獨角獸及一些海外上市的中國企業，已經或計劃來港上市，整個市場結構開始在改變，為新經濟板塊創造更大發展空間。

為致力令恒指能續成為最具代表性的股市指數，恒指公司宣布將對成份股的組成進行一次全面檢討。整體檢討將涵蓋多方面，包括如何組合及挑選成份股﹑成份股數目﹑權重﹑行業及地域分布等。恒指公司將於6個月內向指數顧問委員會匯報檢討結果，及提出對優化恒生指數的建議方案，在此期間恒指成份股數目或會增加。