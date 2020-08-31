恒指倒跌245點　全日低位收市　港視無懼市弱抽升一成創新高

內地製造業平穩運行，中國製造業採購經理指數（PMI）為51%，比上月略降0.1個百分點；內地非製造業PMI為55.2%，連續6個月位於臨界點以上；綜合PMI產出指數為54.5%，比上月上升0.4個百分點，表明中國企業生產經營活動繼續恢覆向好。

美股本周預料聚焦美國就業數據，勞工部周五將公布8月非農新增職位，另聯儲局周三會公布經濟報告褐皮書。

【16:15】恒指倒跌收市

恒指在8月最後一個交易日出現大波動，全日波幅達670點。今早大市曾升425點，其後升幅不斷收窄，午後更掉頭向下，尾市跌勢加劇，更以全日低位收市。

恒指收市報25177點，跌245點；國指收市報9991點，跌191點，成交額為1817.7億元。

科技股走勢個別，騰訊（0700）收市報530.5元，跌1.9%，美團（3690）跌3.6%，收市報255.6元，網易（9999）跌1%，收市報155.6元，小米（1810）則逆市創新高，收市報23.5元，升4.4%。

多隻內銀已公布中期業績，五大內銀少賺逾一成，工行（1398）跌3.6%，收市報4.34元，建行（0939）跌2.8%，收市報5.49元，中行（3988）跌0.8%，收市報2.54元。

不過今日亦有股份創新高，港交所（0388）便是其中之一，曾高見397元，收市報391.2元；港視（1137）收市報10.5元，升10.3%。

【15:08】內地股市悉數低收

內地股市在8月最後一個交易日高開低收，上證收市報3395點，跌8點或0.2%，深成收市報13758點，跌93點或0.7%，滬深300收市報4816點，跌28點或0.6%，創業板收市報2728點，跌29點或1.1%。

港股則在內銀股跌幅加劇而掉頭向下，恒指收市報25410點，跌11點；國指收市報10102點，跌80點。

【14:50】日股反彈重23000點

日本首相安倍晉三於上周五宣布辭任，並會留任至執政自民黨選出繼任人。今日當地股市出現反彈，重上23000點，收市報23139點，升257點或1.1%。亞太區內其他股市方面，澳洲ASX 200指數收市報6060點，跌13點或0.2%，台灣加權指數收市報12591點，跌137點或1.1%，南韓KOSPI指數收市報2326點，跌27點或1.2%。

【13:26】小米大升

小米﹙1810﹚愈升愈有，午後一度炒高至24.3元，創下上市以來新高。該股最新仍升6.4%，報23.95元，成交額52.8億元。

恒指目前升幅收窄，報25641點，升219點。

【12:07】港股半日升近350點

港股半日造好。恒指升345點或1.36%，報25767點；國指升129點或1.27%，報10311點；科指升172點或2.28%，報7753點。大市成交額達802億元。

吉利﹙0175﹚勁升8%，高見17元；中國神華﹙1088﹚升7.15%，報13.48元；石藥﹙1093﹚升4.22%，報17.76元。

另外，中海油升4.68%，報9.16元；中石化﹙0386﹚升4%，報3.63元；中石油﹙0857﹚升3.37%，報2.76元。

港交所﹙0388﹚破頂，升3.62%，高見394.4元。

內銀股績後偏軟，工商銀行﹙1398﹚及建行﹙0939﹚及交行﹙3328﹚微跌不足0.5%。

【10:05】港交所破頂

港股維持升勢，恒指現升366點或1.44%，高見25788點；國指升149點或1.47%，高見10332點；科指升85點或1.12%，高見7665點。大市成交額337億元。

香港交易所﹙0388﹚造好，一度高見395.2元，創新高；現仍升3.3%，報393.2元。

阿里巴巴﹙9988﹚升3.3%，高見286.2元，同樣創上市新高。

【09:43】青啤績優 曾升一成

青島啤酒﹙0168﹚半年多賺13.77%至18.55億元人民幣，帶動股價一度抽升一成，高見81.7元。該股最新升4%至77.25元，成交額4,070萬元。

恒指現升323點或1.27%，報25745點。

【09:20】恒生指數高開310點

恒生指數高開310點，開報25732點。國指升119點，報10302點。騰訊（0700）升2.6%，報554.5元。阿里（9988）升2.1%，開報282.8元。美團（3690）升2.9%，開報272.8元。

大型內銀半年盈利齊挫一成，建行（0939）平開，報5.65元。中國銀行（3988）升0.8%，報2.58元。工行（1398）升0.2%，開報4.51元。