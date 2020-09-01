Tesla「拆股狂歡」再升12.6%　標普和道指創逾30年來最佳8月漲幅

美股2020年8月31日收盤漲跌不一，但整個8月表現搶眼。道指創1984年以來最大8月漲幅，標普指數創1986年以來最大8月漲幅，納指創2000年來最大8月漲幅。

截至8月31日收盤，道指漲223.82點，報28430.05點；納指漲79.82點，報11775.46點；標普500指數漲7.70點，報3500.31點。盤中，納指最高上漲至11825.48點，標普500指數最高上漲至3510.81點，均創盤中歷史新高。納指2020年第41次刷新歷史最高收盤紀錄。

2020年的美股上漲走勢令市場人士憂心忡忡，認為美股市場泡沫嚴重。（新華社）

在整個8月，道指上漲7.57%，創1984年以來最大同期漲幅。標普500指數上漲7%，創1986年以來最大同期漲幅。納指在8月份上漲了9.6%，為2000年以來最大同期漲幅。

道指成分股從8月31日開始進行調整，賽富時（CRM）、安進（AMGN）以及霍尼韋爾（HON）分別取代埃克森美孚（XOM）、輝瑞製藥（PFE）和雷神科技（RTX）成為新的道指成分股。

個股方面，8月31日蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）再度延續「拆股狂歡」，蘋果漲3.39%、特斯拉大漲12.57%。蘋果自宣佈拆股計劃以來已大漲逾30%，年內暴漲逾70%。特斯拉自宣佈拆股以來的漲勢更是驚人，8月11日特斯拉宣佈將普通股每一股拆分成五股，隨後股價暴漲逾80%，2020年以來更是上漲五倍多。