恒指牛皮　小米再升逾半成　市值衝破6000億｜持續更新

撰文：黃捷
最後更新日期：
港股昨日一度抽升逾400點，惟之後急回，倒跌245點，收報25177點。高開低走格局下，投資者關注恒指9月首個交易日，能否企穩25000點之上。
【11:12】小米市值衝破6000億
小米﹙1810﹚升幅擴大，現升5.95%，報24.9元。公司市值達6,015億元。
恒指現升16點或0.07%，報25193點。
【09:36】友邦騰訊港交所造好
港股跌幅收窄，恒指現報25127，跌49點或0.2%；國指報10002點，升11點或0.11%；科指報7595點，升51點或0.69%。大市成交額174億元。
蒙牛﹙2319﹚跌2.62%，報37.1元，成表現最差藍籌。其他跌逾2%股份包括聯通﹙0762﹚、申洲﹙2313﹚、恒隆﹙0101﹚、中信﹙0267﹚及創科實業﹙0669﹚。
重磅股方面，友邦保險﹙1299﹚、騰訊﹙0700﹚分別升1.5%及1.32%。至於港交所﹙0388﹚則升0.75%。
昨日大漲的小米﹙1810﹚今日繼續造好，升2.76%。
【09:20】恒指開報25085點
恒指開報25085點，跌91點或0.36%；國指開報9968點，跌23點或0.23%；科指則開報7556點，升13點。大市成交額達100億元。
騰訊﹙0700﹚升1.32%，報537.5元；港交所﹙0388﹚升0.75%，報390.4元；阿里巴巴跌1.34$，報279元。