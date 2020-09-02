恒生指數跌139點　京東升逾6%　港視大升近8%｜持續更新

美國8月ISM製造業PMI達56，超出市場預期，加上美國國會就刺激計劃磋商的進展，刺激市場情緒，道指全日收市升215點，報28645點。標指近高位收市，收市報3526點，上升26點。納指高見11945點，收市報11939點，上升164點，與標指齊齊破頂。
【12:28】恒指跌139點
港股中午收市，守住25000點大關。恒指報25045點，跌139點；國指報9982點，跌30點；科指升154點或2.01%，報7829點。
中聯通﹙0762﹚挫3%，報5.44元，成表現最差藍籌。金沙中國﹙1928﹚、中石油﹙0857﹚、工行﹙1398﹚、建行﹙0939﹚皆挫逾2%。
舜宇光學科技﹙2382﹚逆市升4.2%，報119.3元。
騰訊﹙0700﹚升1.2%，報545.5元。港視﹙1137﹚升7.8%，報12.98元。京東（9618）升6.4%，報329元。
【10:21】京東升幅擴大9%
京東（9618）升幅擴大至近9%，現報336.6元，動態市盈率43.8倍，市值10,535億元。
京東上日美股收報82.49美元，折合321.63港元。
恒指現跌111點，報25073點。
【10:12】圓通速遞升近倍 母企獲阿里增持
圓通速遞(國際)﹙6123﹚母企獲阿里巴巴﹙9988﹚增持，股價落鑊勁炒，現升93.5%至3.85元。成交額2.11億元。
【10:07】港視逆市飆半成
港股失守25000點大關，恒指現報24974點，挫210點或0.85%。
港視升幅暫收窄，升5.31%，報12.68元。
【09:57】香港電視再飆近一成
香港電視（1137）升9%，報13.2元，最高曾見13.3元，成交額已達1.4億元。公司早前公布中期純利1.09億元，按年扭虧為盈，去年同期則為虧損1.55億元。
【09:46】恒生指數高開55點
港股弱勢，逼近25000點心理關口。恒指現挫150點或0.6%，報25033點；國指挫30點或0.3%，報9983點；科指升185點或2.41%，報7860點。大市成交363億元。
金沙中國﹙1928﹚挫2.17%，是表現最差的藍籌股；滙控﹙0005﹚亦挫１.64%，報32.95元。
另一邊廂，科技股造好，美團點評﹙3690﹚升3.17%，報273元；騰訊﹙0700﹚升2.41%，報552元。阿里巴巴﹙9988﹚升2%，報288.6元。
【09:20】恒生指數高開55點
恒生指數高開55點，開報25239點。國企指數上升13點，開報10027點。香港科技板塊隨美股氣氛上揚，騰訊（0700）升近3%，開報555元；阿里巴巴（9988）開報290元，升2.6%。另外，美團（3690）升5.8%，開報280元；京東（9618）升5.4%，開報326元。
金融股方面，友邦（1299）升2%，開報82元。滙豐（0005）跌逾1%，開報33.1元。