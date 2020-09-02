網媒﹕美光9月14日後不再向華為供貨

繼全球領先的晶圓代工廠台積電後，近日美國存儲晶片製造商美光證實將在9月14日後斷供華為，成為第二個公開表示斷供華為的公司。

香港半導體觀察媒體《semimedia》8月31日報道稱，在最近舉行的BMO虛擬技術峰會上，美國存儲晶片製造商美光回應媒體，表示該公司將無法在9月14日之後繼續向華為供貨。

美光的主營業務是內存（DRAM）、NAND Flash、CMOS圖像傳感器、其它半導體組件以及存儲器模塊。其中，內存（DRAM）份額位列全球第三，NAND Flash閃存份額全球第五，2019財年的收入為234億美元。

華為是美光的主要客戶之一。以前，華為購買的晶片佔美光營收的13％，近年來已降至10％。一旦美光斷供華為，無疑自斬其臂，將減少20億美元的營收。

存儲晶片分成兩類，一是非易失性存儲器，以NAND Flash為代表，常見於U盤和固態硬盤SSD；二是易失性存儲器，以DRAM為代表，常用於手機閃存和固態硬盤SSD。

存儲晶片作為半導體元器件中不可或缺的組成部分，是一個被高度壟斷的市場。目前DRAM市場被韓國三星、SK海力士和美光三家壟斷，佔據八成以上的份額。

華為作為全球最大的手機廠商，對存儲晶片的需求依賴三星、SK 海力士和美光提供DRAM 和 NAND Flash晶片。其中，三星和SK海力士是華為在非美系內存當中最大的採購來源。

根據美國商務部於8月17日發佈強化對華為及其關聯公司使用美國技術和軟件的限制，三星、SK海力士也有可能會面臨斷供可能。由於半導體儀器設備大部分供貨來源都來自於應用材料及ASML等，若沒有遵照美國商務部禁令標準執行禁令出口華為，也會遭到美國的制裁。