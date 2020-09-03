Tesla盤中突「倒車」　市值一夜蒸發260億美元　兩大原因促成

特斯拉﹙Tesla﹚9月2日遭受減持利空，令股價一度暴跌近15%，市值一夜間蒸發掉了260億美元。

特斯拉2020年來股價漲幅超過了400%，在過去一年時間裏，特斯拉股價累計上漲了近9倍，相比之下同期標普500指數的漲幅僅為20%。

不過，隔晚美股開盤後特斯拉就開始大跌，跌幅一度超15%。隨後跌幅收窄，收盤報447.37美元，跌幅5.83%。最新市值4,169億美元，相比9月1日的市值蒸發掉了260億美元。

特斯拉股東欲減持，股價逆市大跌。（視覺中國）

市值一度突破4,400億美元

自8月11日宣佈1股拆5股的消息以來，特斯拉股價的上漲勢頭進一步增強，在8月的累計漲幅超過了80%，市值一度突破4,400億美元。

特斯拉作為一家本世紀初才成立的汽車公司，其市值卻幾乎超過了美國、西歐和日本所有汽車製造商的市值總和。

消息面上，特斯拉在9月2日盤前迎來兩大利空：即公司將拋售高達50億美元的股票，公司最大的外部股東Baillie Gifford減持了股份，持股比例由6.32%下降至5%以內。

第二大股東︰「被迫」減持

Baillie Gifford是特斯拉的長線投資者，為公司第二大股東。Baillie Gifford表示，8月末的行動屬於「被迫」減持，因為特斯拉的股價高漲，所以該機構需要減倉，從而遵循公司有關持倉集中度的指引。

Wind資訊顯示，一份有36位分析師參與的調查顯示，81%的分析師不建議買入特斯拉股票，19%分析師對特斯拉給出了買入投資評級。接受調查的半數分析師的給出中性評級，11位分析師（佔比31%）給出賣出評級；所有分析師的平均目標價為261.85美元。