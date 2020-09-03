小米港視雙雙低收　恒指險守25000點　圓通速遞國際逆市揚15%

香港採購經理指數（PMI）進一步回落，8月PMI由7月的44.5跌至44，反映營商環境持續轉弱。另外，聯儲局公布的經濟報告褐皮書顯示，美國企業活動溫和改善，但經濟復蘇不均衡。

【16:12】恒指低收險守25000點

恒指險守25000點，收市報25007點，跌112點，國指失守1萬點，收市報9940點，跌60點，成交額1,465.7億元。

【15:14】小米回吐曾失守24元

連日破頂的小米（1810）今日大幅回吐，曾低見23.55元，最新報24元，跌6.6%，成交額為83.3億元。

【15:03】內地股市低收 上證失守3400點

內地股市低收，上證收市報3384點，跌19點或0.6%，深成收市報13772點，跌115點或0.8%，滬深300收市報4817點，跌26點或0.6%，創業板收市報2746點，跌24點或0.9%。

【14:56】港股失守25000點關

港股午後跌勢加深，恒指現挫193點或0.77%，報24926點，25000點大關失守；國指挫64點或0.64%，報9936點；科指也轉跌，挫205點或2.6%，報7703點。大市成交1,161億元。

吉利﹙0175﹚大瀉6.2%，成表現最差藍籌股。

重磅股方面，騰訊﹙0700﹚、滙豐﹙0005﹚、友邦保險﹙1299﹚分別挫2.1%、0.75%及0.68%。

【14:36】中興午後跌幅擴大至逾半成

中興（0763）午後跌幅擴大，最新報21.2元，跌5.4%。

【14:35】亞太區股市普遍上揚 日股升近220點

亞太區股市普遍上揚，日股升218點或0.9%，收市報23465點，澳洲ASX 200指數收市報6112點，升49點或0.8%，台灣加權指數收市報12757點，升58點或0.5%，南韓KOSPI指數收市報2395點，升31點或1.3%。

【14:32】吉利升幅擴大至逾5%

吉利（0175）跌幅加大，曾低見16.62元，最新報16.68元，跌5.5%，成交額為13.6億元。

【12:15】港股半日跌近百點

港股半日跌近百點。恒指跌77點或0.31%，報25042點；國指跌5點或0.05%，報9995點；科指挫121點或1.53%，報7788點。大市成交796億元。

吉利汽車﹙0175﹚跌5.09%，報16.76元，成表現最差藍籌股。

重磅股方面，騰訊﹙0700﹚跌1%；友邦保險﹙1299﹚跌0.56%；滙豐控股﹙0005﹚跌0.45%。

圓通速遞(國際) ﹙6123﹚中午收升40%，報10.02元。

【11:40】港股挫逾百點

港股反覆缺方向。恒指現挫108點或0.43%，報25011點；國指挫17點或0.18%，報9983點；科指挫147點或1.87%，報7761點。大市成交756億元。

圓通速遞(國際) ﹙6123﹚現升40.6%，報10.06元。盛良物流﹙8292﹚更大升4.48倍，報0.225元。

【10:22】圓通速遞國際升近50%

物流股熱炒，盛良物流﹙8292﹚勁升近4倍，最新報0.201元，升390.2%，成交額690萬元。

圓通速遞(國際) ﹙6123﹚母企獲阿里巴巴﹙9988﹚入股，現升54.4%，報11.04元。

恒指由跌轉升，報25185點，升65點。

【09:42】圓通速遞國際升近50%

圓通速遞國際﹙6123﹚昨日大升逾兩倍後，今日再飆，現漲49.93%，高見10.72元。

恒指現跌32點，報25086點。

【09:20】恒生指數低開93點

恒生指數低開93點，開報25026點。國指跌43點，失守一萬關，開報9957點。騰訊（0700）及美團（3690）升0.2%及0.4%；阿里巴巴（9988）跌1.2%。

滙豐（0005）跌0.8%，開報32.9元。平保（2318）及國壽（2628）跌0.3%及0.8%。