恒指中午收跌77點　圓通速遞飆四成　成悶市焦點｜持續更新

香港採購經理指數（PMI）進一步回落，8月PMI由7月的44.5跌至44，反映營商環境持續轉弱。另外，聯儲局公布的經濟報告褐皮書顯示，美國企業活動溫和改善，但經濟復蘇不均衡。

【12:15】港股半日跌近百點

港股半日跌近百點。恒指跌77點或0.31%，報25042點；國指跌5點或0.05%，報9995點；科指挫121點或1.53%，報7788點。大市成交796億元。

吉利汽車﹙0175﹚跌5.09%，報16.76元，成表現最差藍籌股。

重磅股方面，騰訊﹙0700﹚跌1%；友邦保險﹙1299﹚跌0.56%；滙豐控股﹙0005﹚跌0.45%。

圓通速遞(國際) ﹙6123﹚中午收升40%，報10.02元。

【11:40】港股挫逾百點

港股反覆缺方向。恒指現挫108點或0.43%，報25011點；國指挫17點或0.18%，報9983點；科指挫147點或1.87%，報7761點。大市成交756億元。

圓通速遞(國際) ﹙6123﹚現升40.6%，報10.06元。盛良物流﹙8292﹚更大升4.48倍，報0.225元。

【10:22】圓通速遞國際升近50%

物流股熱炒，盛良物流﹙8292﹚勁升近4倍，最新報0.201元，升390.2%，成交額690萬元。

圓通速遞(國際) ﹙6123﹚母企獲阿里巴巴﹙9988﹚入股，現升54.4%，報11.04元。

恒指由跌轉升，報25185點，升65點。

【09:42】圓通速遞國際升近50%

圓通速遞國際﹙6123﹚昨日大升逾兩倍後，今日再飆，現漲49.93%，高見10.72元。

恒指現跌32點，報25086點。

【09:20】恒生指數低開93點

恒生指數低開93點，開報25026點。國指跌43點，失守一萬關，開報9957點。騰訊（0700）及美團（3690）升0.2%及0.4%；阿里巴巴（9988）跌1.2%。

滙豐（0005）跌0.8%，開報32.9元。平保（2318）及國壽（2628）跌0.3%及0.8%。