中銀人壽指第三季業務回復可觀　將拓展退休養老及健康管理市場

中銀人壽上半年新造標準保費約54億港元，按年下跌25%，主要因為內地客未能來港買保險，第2季本地居民較受疫情影響，保費跌37%，但生意額在第3季已提升不少。

中銀人壽執行總裁鄧子平於電話會議上表示，上半年保費收入下跌，但公司市佔率上升，加上優化產品結構，上半年新業務價值增長9%。他續指，內地客戶新造保單過去佔20%以下，減少至現時約5%。由於公司以本地客戶為主，因此內地旅客業務減少影響可控，他預計在本港恢復通關之前，相關業務難有改善，相信要待至明年才可回復。

他又指，踏入第三季後業務明顯回復，即新造標準保費約30多億水平，希望出現V型反彈。惟長遠而言，低息環境對保險公司制訂產品及管理資產負債表造成挑戰。另外，中銀人壽亦將增加大灣區業務合作，開拓合作伙伴及進行投資，將於合適時候作出公布，主要集中於養老保健等方面。

除此之外，中銀人壽最近亦推出兩款新產品，名為「非凡未來終身壽險計劃」和「守護未來終身壽險計劃，特別針對市場對家庭財富以及健康保障的需求而設計。兩款終身壽險計劃旨在為客戶提供中長期穩定回報，保單提供保證及非保證回報，其中「非凡未來」的總回報可達每年 6%。

對於「保險通」，鄧子平則料初期僅於業務上作出便利，例如進行交保費服務；若要待產品互通，則須待至第二階段。中銀人壽並公布推出新危疾及人壽產品。