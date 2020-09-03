大摩前首席經濟學家﹕中美雙互依賴　攜手推動全球經濟增長

「華爾街最具影響力的經濟學家之一」﹑摩根士丹利前首席經濟學家史蒂芬·羅奇（Stephen S. Roach）表示，過去20年來，美國和中國從相互依存的關係中受益匪淺，兩國經濟不僅聯繫緊密，也與全球經濟密切交織。中美「脫鈎」既不現實，也不容易。

《中國日報》報道，史蒂芬·羅奇表示，中美不僅需要彼此，而且如果沒有它們作為世界經濟的兩大引擎，全球都將面臨巨大危險。

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，中美關係降到冰點。（Reuters）

隨著中美關係持續惡化，全球經濟的穩定和增長面臨著嚴峻風險。在過去的20年中，中國和美國在對彼此互相依存的關係中獲得了巨大利益，世界其他地區也因為中美關係的積極進展而受益匪淺。因此，中美作為世界上最大的兩個經濟體，它們之間的衝突亟待解決。

過去40年，中國和美國為全球經濟提供的支撐作用是毋庸置疑的。國際貨幣基金組織 (IMF) 數據顯示，上世紀80年代，兩國共同為世界經濟增長貢獻了32%；而在全球金融危機過後，在2009年至2019年間，這一貢獻率上升至45%。

但值得注意的是，在這40年中，中美這兩大全球增長引擎的推力大小出現了重大變化：在上世紀80年代，美國對全球經濟增長的貢獻率是中國的兩倍多；而在2009年至2019年的後金融危機時期，中國的貢獻是美國的4倍多。

事實上，如果沒有中國，2009年至2019年全球經濟平均增長率將僅有2.1%，低於全球經濟衰退臨界值2.5%。換句話說，儘管中國經濟增長近年來一直在放緩，但在金融危機後的復甦進程中，中國經濟依然足夠強勁，有力避免了世界再次陷入衰退。

新冠肺炎疫情爆發後，各國採取的封控措施已將世界推向了前所未有的衰退之中；再加上中美經貿衝突加劇，依賴中美「雙引擎」的全球經濟「列車」時刻面臨「脫軌」危險。由於中國和美國經濟的供應鏈與世界上大多數其他主要經濟體都交織在一起，因此中美衝突的影響絕不僅限於中美兩國，而是對更廣泛的全球經濟復甦前景構成了重大風險。