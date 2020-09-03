美科技股遭洗倉　Tesla跌逾9%　道指曾大瀉1000點

【04:20】道指收市跌800點

道指一度挫1000點，尾段跌幅收窄。道指收報28292.73點，跌2.78%；標指收報3455.06點，跌3.51%；納指收報11458.1點，跌4.96%。

蘋果跌8.01%，為3月16日以來最大跌幅。亞馬遜跌4.63%；Netflix跌4.9%；Facebook跌3.76%；微軟跌6.19%；Google母公司Alphabet跌5.12%。Tesla跌9.02%。

【03:03】道指跌逾900點

道指後段跌幅擴大，跌逾900點或3.1%。標指跌3.6%，納指跌5%。

蘋果跌7%；亞馬遜和Netflix跌最少5%；Facebook跌4%；微軟跌5.7%；Google母公司Alphabet跌4.%。Tesla最新挫逾9%。

【23:46】Tesla挫近7%

道指目前跌幅收窄，現挫552點或1.9%，報28547點；標指挫92點或2.59%，報3488點；納指挫474點或3.94%，報11581點。

Tesla報417.34美元，挫6.71%；Facebook報289.67美元，挫4.24%；亞馬遜報3,386.17美元，挫4.11%。

阿里巴巴報2,84.06美元，挫4.06%。

【23:39】夜期低水逾300點

恒指夜期現挫267點至24657點，低水351點。

【23:25】道指大跌逾700點

科技股大瀉，觸發美股顯著調整！道指大跌逾700點或2%；標普500指數跌逾3%；納指大跌5%。

科技股集體插水，Tesla 跌逾8%，蘋果跌約7%。另外，Facebook、微軟、阿里巴巴、亞馬遜齊瀉逾5%。

有恐慌指數之稱的VIX指數，一度升逾21%，由日前的26.57飆至32.19，現報30.28。

【22:50】道指挫逾300點

美三大指數跌幅加劇，道指挫313點，報28786點，標普跌73點，報3507點，納指挫442點，報11612點。

【22:47】Tesla挫9%

美國科技股爆發洗倉潮，其中日前配股集資50億美元的Tesla跌幅達9%，蘋果跌5.4%，Amazon及Alphabet分別跌3.8%及4.2%。

美國股市早段下跌，其中道指跌35點或0.1%，標準普爾指數收市報3560點，跌20點或0.6%，納斯達克指數跌169點或1.4%，最新報11887點。

蘋果表現疲弱，最新報128.39美元，跌2.3%，電動車生產商Tesla跌5.5%，最新報422.57美元，Amazon跌1.8%，最新報3466.99美元，谷歌母公司Alphabet跌1.6%，最新報1,701.19美元，Netflix跌1.2%，最新報546.11美元。

雖然科技股表現失色，但是金融股表現理想，摩根大通升2.7%，高盛升1.7%。

美國今日公布截至8月29日當周新申領失業救濟人數，為88.1萬人，較市場人士預期的95萬人為佳。