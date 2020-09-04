恒指半日挫456點　科技指數跌3.5%　「ATM」急挫3至5%｜持續更新

隔晚美股在科技股領跌下急挫。道指收跌807.77點，報28292.73點；納指收跌598.34點，報11458.10點；標普500指數跌125.78點，收報3455.06點。受消息拖累，亞太股市今日﹙4日﹚料「無運行」。

【12:10】恒生指數半日挫456點

恒生指數半日跌456點，收報24551點。國指跌116點，報116點。騰訊跌3%，報517.5元。阿里跌近5%，報270.2元。美團跌3%，報254.6元。

藍籌重磅股下跌，港交所跌2.9%，報375.6元。友邦跌2.8%，報78.25元。滙豐跌2.2%，報32.7元。

【11:30】上證綜指中午跌近1.4%

上證綜指連續三天走低，午市收跌1.38%，報3338點。重磅貴州茅台下跌2.4%。午盤交易中，1,496隻股票中，有1,184隻下跌，佔比近8成；所有類股均走低，以工​​業股為首。

【10:15】小米跌幅收窄至2.5%

科技股跌勢稍緩，小米（1810）一度挫近8%，現跌幅收窄至2.5%，報23.2元，成交額37.8億元。

【10:00】恒指挫逾440點

恒指持續下跌，最新跌441點，報24565點；國指跌136點，開報9803點。科技股遭恐慌性拋售，恒生科指挫304點或3.9%，報7401點。

【09:20】恒生指數開市急挫338點

恒生指數低開338點，開報24668點。國指跌116點，開報9823點。科技股遭恐慌性拋售，恒生科指急挫363點或4.7%，開報7342點。

騰訊（0700）跌3.2%、阿里巴巴（9988）跌5.7%，美團點評（3690）跌4/8%，京東（9618）跌5.6%。

金融股同跌，滙豐（0005）跌近2%，平保（2318）及國壽（2628）跌近1%。

【08:57】日股維持約300點跌幅

日經225指數現挫312點，報23153點。

【08:10】日股曾瀉近400點

日韓股市下挫。日經225指數開盤下挫390點或1.66%，報23075點。最新仍跌305點或1.26%，報23177點。

至於韓國KOSPI指數，現下挫47點或1.98%，報2348點。

道指挫807點 Tesla瀉9%

截至9月3日美股收盤，道指跌807.77點，報28292.73點；納指跌598.34點，報11458.10點；標普500指數跌125.78點，報3455.06點。

近來領漲大盤的科技股遭遇滑鐵盧，特斯拉跌9%，蘋果跌8%、賽富時、微軟、思科、亞馬遜等近期熱門科技股普遍下挫。與此同時，恐慌指數 VIX 飆漲逾26%。

受美股拖累，恒指夜期收市低水408點，收報24600點，挫324點或1.3%。