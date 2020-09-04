美股戰報｜Tesla三天累跌20%　市值蒸發千億美元

特斯拉﹙Tesla﹚股票2020年以來一直都炙手可熱，近一年累計上漲了近9倍，不過，進入9月特斯拉已連續大跌三天，市值縮水千億美元。

綜合媒體9月4日報道，特斯拉股票2020年以來漲幅超過了400%，在過去一年時間裏，特斯拉股價累計上漲了近9倍，相比之下同期標普500指數的漲幅僅為20%。自8月11日宣佈1股拆5股的消息以來，特斯拉股價的上漲勢頭進一步增強，在8月的累計漲幅超過了80%，市值一度突破4,400億美元。

有分析認為，特斯拉銷售量不足以撐起股價。（Reuters）

不過，在9月的前3天，一直高歌猛進的特斯拉股價遭遇了「滑鐵盧」，連續大跌三天，從502.49美元的最高價大跌超100美元，累計最大跌幅近20%，市值縮水超930億美元。

9月3日收盤，特斯拉收跌9.02%，報407美元。受其連續跌勢拖累，美股科技股集體陷入調整，納斯達克指數直落近600點，大跌近5%。

特斯拉3日盤後交易一度再跌超4%至390美元，以此計算市值大減1,040億美元。

利淡消息頻出

在此期間，消息面上，特斯拉迎來多重利空。首先，特斯拉表示，將拋售高達50億美元的股票。其次，特斯拉最大的外部股東Baillie Gifford對公司的持股比例下降至5%以內，此前為6.32%。

《財富》雜誌的一項分析稱，特斯拉要證明自己的高估值是合理的，就需要在2030年之前實現2040億美元的年收入，即賣出350萬輛電動汽車，每輛售價5.8萬美元。與之可比的是，去年特斯拉去年收入為246億美元，尚未盈利。

不過，對於不少追捧者而言，特斯拉的業務和想像空間遠遠不止於造車，還包括自動駕駛、軟件、等其他各個方面。