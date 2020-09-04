強積金﹕首宗強積金計劃成員涉虛假或具誤導性陳述　被判感化令

積金局指出，一名強積金計劃成員向2間強積金受託人作出虛假或具誤導性陳述，早前被裁定違反《強制性公積金計劃條例》，被判12個月感化令，期間要遵從感化官指示及不可再犯任何刑事罪行。今次是首宗因違反《條例》被判感化令個案。

積金局指出涉案被告，曾於2013憐1月以永久離開香港為理由，向強積金受託人申請並獲批提早提取強積金。被告其後於2017年7月，再以同一理由，向另外兩間強積金受託人申請提早提取強積金。當局接獲受託人通知有關申請，經調查後，發現被告在有關「法定聲明」文件中作出虛假或具誤導性陳述，積金局將個案轉介警方及律政司提出刑事檢控，被告最終被法庭裁定作出虛假或具誤導性陳述。

據《條例》規定，強積金計劃成員可以永久離開香港為理由，申請提早取回強積金，惟成員一生只可以此理由提出一次申請。若該成員其後返港及再次參加強積金計劃，將不能再次以永久離港的理由，申請提早提取強積金，任何人如向積金局或受託人作出處假聲明，即聆違法，最高可被罰款10萬元及監禁一年。

過往曾有強積金計劃成員以永久離港為理由，申請提早提取強積金時，因作出虛假聲明而被定罪，遭判罰款﹑社會服務令或監管不等，其中包括在2014年，一名成員被判監禁21天。