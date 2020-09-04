香港金融業臨港版國安法與美制裁夾擊　為應付逆市搶聘合規部專才

新冠肺炎疫情致香港經濟低迷，不同行業的僱員均受到影響，可是從事金融業合規部門人士，卻不受影響之餘，更成為搶手的僱員。出現這種逆市搶人的情況，與港版國安法於今年6月底起實施，以及美國政府因前述法例，對包括行政長官林鄭月娥等11名中﹑港官員實施制裁有關。

據《路透》引述銀行業人士﹑律師及獵頭公司人士指出，國際資產管理公司及亞洲銀行正加快招聘合規部人員，亦有金融機構則對現有僱員進行培訓，以及購買新的技術以解決因香港社會出現不穩，及新冠肺炎疫情等因素，導致出現人才匱乏情況。

美國政府因林鄭月娥等11名中港官員實施港版國安法，宣布作出制裁。（羅君豪攝）

金融業對合規人員需求增三分一

報道又引述兩名獵頭公司人士指出，在過去數個月對合規人員需求增加三分一；又引述Michael Page Hong Kong區域總監Olga Yung指出，受中美雙方向對方作出的制裁升溫，在過去3個月資產管理經理對從事監管合規的律師需求增加。

Olga Yung進一步指出，由於與制裁相關的範疇屬非常獨特，所以企業會聘用相關專才，並透過外部律師行作支援。

報道亦引述一名亞洲銀行的高級銀行家指出，向銀行的合規部門提交一張與受制裁官員的個人及生意名單，又指出面對現時情況下，一時立即停止相關人士賬戶，又或者多聘用5名處理制裁事宜的專家，以進行合適的審核。

《路透》引述獵頭公司人士指出，近期金融業對從事合規事務的僱員大增。（資料圖片）

報道引述該名不願具名的銀行家指出，該行最終決定多聘用2名專家及為餘下團隊提供與制裁相關的培訓。

內銀亦正物色行業專才

除了外資行，報道亦引述獵頭公司人士指出，4大內銀中有2家向其要求物色合規部門專才，惟並無透露是哪2家內銀。

報道指出，若銀行違反制裁安排，將支付巨額罰款，其中滙豐控股（0005）及渣打集團（2888），以往因涉及違返美國對伊朗的制裁安排及反洗黑錢行動，最終要支付數以十億美元計的罰款。