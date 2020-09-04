華為﹕5G戰爭告一段落　料高端手機困難可解決

9月3日，在中國企業華為心聲社區公佈的華為輪值董事長郭平與新員工座談紀要《不要浪費一場危機的機會》中，郭平談到了華為當前所處的局面和應對措施。

華為設備是否能對國家安全構成威脅是美中雙方近些年爭論的焦點之一，但美方截至目前也沒有出示相關證據。（Reuters）

美國制裁華為涉及到晶片和系統兩個重點。晶片方面，2019年華為主動公佈了「備胎」計劃，可以看到，這一年多以來，華為的多款旗艦機型採用的都是自家的高端晶片。但據華為消費者業務首席執行官（CEO）余承東透露，因為美國第二輪制裁，華為的晶片生產只接受了9月15號之前的訂單，所以2020年可能是最後一代華為麒麟高端晶片。

對此，郭平回應道，「建立備胎計劃已經十幾年了，當時用的是別人的晶片，但是仍然保持足夠的投資去做海思，現在華為作為一個系統設備公司紮到根，晶片設計就到根了。那麼前端還有晶片製造工藝、製造設備和原材料，這幾道關是美國約束我們的地方。對我們來說，會繼續保持對海思的投資，同時會幫助前端的夥伴完善和建立自己的能力」。

在郭平看來，今年5月15日追加的直接產品規則應該說也給華為增加了一些困難，但並非不可克服。本質上是工藝問題、成本問題、時間問題。

系統方面，谷歌2019年已對華為禁用GMS，華為隨後推出了HMS系統。「這是個非常困難的事情，一個手機公司去建立起生態。但經過這一年我們取得了非常不錯的成績，超出預期的成績。現在對麒麟晶片的打壓，對我們終端特別是高端手機業務會產生一定的困難，但是我相信我們能夠解決。」郭平說。

「這一階段，華為的5G戰爭基本吿一段落。」郭平稱，下一階段是要釋放5G先進技術的紅利，幫助選擇華為的客戶，特別是那些戰略客戶，體會到使用華為技術的好處。

分析人士表示，置之死地而後生，看起來沒有出路了，但其實轉機也要來了。華為能做的就是備貨，然後尋找新的合作賣家，當然，如果美國真的要嚴格落地制裁，那麼華為也就沒有必要遵守美國法律和所謂的「國際準則」。「現在所有的分析都是站在華為遵紀守法而美國可以任意妄為在基礎上，這本身就不對稱。」