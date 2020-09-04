【持續更新】納指再爆小股災　蘋果及Tesla均挫逾7%

美國股市在周四出現大幅調整，今日當地股市當未止跌，其中科技股續成為跌市重災區。

【22:49】蘋果挫逾7%

蘋果大跌7.2%，最新報112.19美元，Tesla跌7.7%，最新報375.88美元，Amazon跌6.5%，最新報3,150美元。

反映投資者恐慌情緒的VIX指數最新報35.78，升6.5%。

【22:40】美三大指數跌幅擴大

美三大指數跌幅擴大，道指失守28000點，最新報27843點，跌449點或1.6%，標普指數最新報3372點，跌82點或2.4%，納指最新報10980點，跌478點或4.2%。

【22:18】三大指數全面下跌

美國三大指數悉數轉升為跌，道指跌75點或0.3%，最新報28217點，標普指數最新報3416點，跌38點或1.1%，納指最新報11166點，跌291點或2.5%。

【21:59】恐慌指數回落逾4%

反映投資者恐慌情緒的VIX指數，最新報32.24，跌4.05%。

美匯指數升穿93，最新報93.14，升0.4%。

【21:51】道指升幅收窄

道指升幅收窄，最新報28439點，升146點或0.5%，標普指數最新報3451點，跌3點或0.1%，納指最新報11330點，跌127點或1.1%。

科技股弱勢未改，蘋果跌1.6%，最新報118.89美元，電動車生產商Tesla失守400美元，最新報395.4美元，跌2.5%。Amzaon跌2.9%，最新報3270美元。

不過金融股上揚，高盛升1.9%，摩根大通最新報報103.83美元，升2.5%。

【21:35】道指反彈逾200點

美股出現反彈，道指升203點或0.7%，最新報28496點，標普指數升20點或0.6%，最新報3475點，納指升58點或0.5%，最新報11516點。

【20:35】

美國勞工部公布8月就業數據，其中新增非農業職位數目增加137.1萬份，較市場預期的135萬份為佳，失業率由7月的10.2%，降至8.4%，並優於市場預期的9.8%。

數據公布後，道指期貨升90點，報28441點，標普指數期貨跌3點，報3457點，反映科技股的納斯達克指數期貨最新報11663點，跌136點。