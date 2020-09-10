百勝中國首掛潛水　轉投農夫仲好？　溫傑揀值博內需股｜足本重溫

在港第二上市的百勝中國（9987），最終以412元定價，較最高定價低出12%。該股昨日公布招股結果，並開放暗盤交易，最終各大暗盤市場均見約3%跌幅。

百勝中國今早首掛潛水，最新報390元，較招股價低逾半成。《香港01》將於今日﹙10日﹚上午11時，與光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，討論百勝中國和農夫山泉的投資前景，以及散戶的投資策略。

溫傑坦言，百勝中國跌穿招股價並不意外，因為部分券商昨日暗盤價已失穿招股價，加上由於該股在美國第一上市，對比星期二美股的收市價，已經低於香港上市價，反映H股方面有溢價。

另外，溫傑笑言「既生瑜何生亮」，百勝中國幾乎與農夫山泉同期上市，失去焦點。他認為，百勝中國基本因素不太差，如果投資者持有一手又有閒置資金繼續參與新股活動，不須在偏低水平沽出百勝中國。

溫傑將於直播節目中，分析百勝中國的前景，以及散戶投資策略。（資料圖片）

溫傑點出百勝中國未來走勢要視乎三個關鍵，其一是轉枱率，始終餐飲股轉枱率決定了生意量，但由於百勝中國主要經營快餐，故此未來轉枱率擴張有限；其次是食品單價的提升，將直接影響毛利率增加；最後是分店數目，百勝中國目標未來將旗下餐廳分店數目增至2萬間。

至於另一焦點半新股農夫山泉（9633），溫傑睇法比較審慎，雖然獲納入恒生綜合指數，意味未來日子有可能納入港股通，但始終今日已錄得明顯上升；加上以上市價21.5元計算，至今已有一定累積升幅，以上市當時市盈訊達50倍，倍升後估值相對偏貴。他建議投資者在IPO有貨未沽的話，可以在新的利好因素下，讓獲利滾存；至於無貨者目前已失先機，現階段入市風險較大。

百勝中國主要在內地經營必勝客及肯德基等連鎖餐廳，該股公開發售部份超額51.32倍，一手中籤率25%，認購14手穩獲一手。

公司指，集資所得金額，將用於擴展及深化其餐廳網絡，以及將資金投放在數碼化及供應鏈，及一般營運資金。

百勝中國各大餐飲品牌一覽

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