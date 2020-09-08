內媒﹕蘋果A14晶片包下台積電下半年產能

消息稱，美國對中國華為的禁令，讓蘋果成為最大受益者，後者幾乎包下了全球最大晶片代工企業台積電主要的產能，特別是他們7nm和5nm的產能。

據《硅谷分析師》報道，9月14日台積電為華為出完最後一批5nm晶片訂單後，將不會在為其生產相應任何晶片，而騰出來的產能則全力配合蘋果的需求，除了iPhone12系列所用的A14外，其還要代工Mac或iPad搭載的ARM架構A14X處理器，其同樣基於5nm工藝。

此外，iPhone12系列上市後，蘋果還要對iPhone11、新款iPhoneSE進行調價，從而吸引更多的用戶來買單，相應的A13處理器也會需求的更多，所以台積電的7nm產能也主要以蘋果為主。

市場調研機構IC Insights預期下半年台積電依靠5nm貢獻營收約35億美元。台積電方面表示，公司預期2020年7nm營收佔比將逾30%，5nm全年營收佔比約達8%，由此推算台積電2020年來自7nm及5nm等先進製程營收貢獻將逼近5,000億元新台幣。

供應鏈消息人士透露，2020年蘋果要發佈4款iPhone12，都支持5G網絡，其會分成兩批上市，最早的是10月中旬，而另外一批是10月底或11月初，而富士康依然是最大的代工商，就要承擔至少80%以上的訂單。