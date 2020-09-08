沙特再降出口原油官價　中國買家擬提高購買量

當地時間9月6日，沙烏地阿拉伯國有石油公司沙特阿美再度下調向亞太地區出口原油的官方價格。

據《21世紀經濟報道》9月8日報道，具體來看，沙烏地阿拉伯國有石油公司降低了10月份對亞洲和美國的官方原油銷售價格，同時提高了對歐洲西北部和地中海地區的部分等級原油的價格。

10月份，銷往亞洲的Arab Light與阿曼/迪拜的價差降低了1.40美元/桶，至50美分/桶，這已經是該公司連續第二個月下調對亞洲的官方價格，下調幅度遠超上月。

沙特下調原油出口價，吸引買家。（新華社）

有業內人士表示，這一次下降幅度較大，中國、韓國和日本的貿易商已經在7日向沙特阿美遞交了10月的原油採購計劃書。該人士稱，中國方面，購買計劃量相比之前有比較大幅度的提升。

在本輪價格下調之前，全球特別是亞太地區的原油需求出現下滑。

7日，中國海關披露了前8個月的進出口數據。數據顯示，2020年8月進口原油4,748.3萬噸，環比出現了7%的下降。

另一位行業人士表示，中國地方煉油企業在2020年四五月份已經幾乎用完了全年的原油進口配額，國際市場上大量原油被中國買家搶購，後續甚至可能會出現因港口油輪積壓導致的滯期情況。

不過，儘管這兩個月單月進口量有所下滑，總體來看今年中國購買原油的量依舊出現了大幅上漲。依據海關數據，前8月中國購買原油3.68億噸，按年劇增12%，引領全球成為原油購買量最大的國家。