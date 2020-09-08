小米、美團齊挫近半成　科技指數偏軟瀉1.6%｜持續更新

撰文：區嘉俊
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隔晚美股休市，恒指上日下跌105點，恒生科指全日跌4.57%，為7月27日推出以來最大單日跌幅。
【11:04】小米、美團齊挫半成
小米﹙1810﹚及美團﹙3690﹚偏軟，雙雙挫逾4.5%。
科指現挫1.57%，報7127點。
恒指現挫69點或0.28%，報24520點。
【09:53】港股升逾100點
港股升逾百點。恒指升117點或0.48%，報24706點；國指升71點或0.73%，報9836點；科技升31點或0.43%。大市成交220億元。
香港中華煤氣﹙0003﹚升1.98%，報11.28元，成表現最佳藍籌股。
農夫山泉（9633）今早首掛報39.8元，現報35.35元，較招股價21.5元高出64.4%，每手200股帳面賺2,770元，成交額38.23億元。
中芯﹙0981﹚倒升，現報18.76元，升2.85%。
【09:20】恒生指數高開195點
恒生指數高開195點，開報24785點。國指高開87點，開報9852點。ATMX齊升逾1%，騰訊（0700）升1.2%，開報517元。阿里巴巴（9988）升1.7%，報270元。美團（3690）升1.5%，報252元。小米（1810）升1.5%，報24.5元。
港交所（0388）升1%，報373.8元。建行（0939）、中行（3988）亦齊升逾1%。
農夫山泉（9633）今早首掛報39.8元，較招股價21.5元高出85.12%，每手200股帳面賺3,660元。
至於恐遭美國列入黑名單的中芯﹙0981﹚現跌1.53%，報17.96元。