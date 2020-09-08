恒指止跌　惟科技指數仍跌逾1%　美團小米瀉約6%｜持續更新

隔晚美股休市，恒指上日下跌105點，恒生科指全日跌4.57%，為7月27日推出以來最大單日跌幅。

【13:25】科指挫逾1%

港股轉升，恒指現升26點或0.11%，報24615點；國指升53點或0.55%，報9818點；科指挫110點或1.53%，報7130點。大市成交額928億元。

金山軟件﹙3888﹚、美團﹙3690﹚及小米﹙1810﹚成表現最差科指成份股，分別挫6.35%、6.12%及6%。

【13:18】太興飆逾一成

消息指，周五起食肆放寬至4人一枱，太興集團﹙6811﹚急升12.4%至1.63元，成交額916萬元。

【12:00】恒指半日瀉139點

恒指半日收跌139點或0.57%，報24450點。國指跌19點或0.2%，報9745點；科指跌200點或2.77%，報7040點。

「ATMX」股全線下跌，騰訊﹙0700﹚中午收市跌1.66%至502.5元小米集團﹙1810﹚跌7.45%至22.3元；阿里巴巴﹙9988﹚跌0.75%至263.6元；美團點評（3690）；跌6.6%至231.8元。

農夫山泉（9633）今早首掛，中午收市報33.3元，較招股價高近55%。

中芯﹙0981﹚倒升，報18.44元，升近1.1%。

內銀逆市上升，當中四大內銀股，農業銀行（1288），中午收市報2.58元，升3.2%；工商銀行（1398）中午收市報4.36元，升3.3%；建設銀行（0939）中午收市報5.53元，升2%；中國銀行（3988）中午收市報2.54元，升2%。

【11:04】小米、美團齊挫半成

小米﹙1810﹚及美團﹙3690﹚偏軟，雙雙挫逾4.5%。

科指現挫1.57%，報7127點。

恒指現挫69點或0.28%，報24520點。

【09:53】港股升逾100點

港股升逾百點。恒指升117點或0.48%，報24706點；國指升71點或0.73%，報9836點；科技升31點或0.43%。大市成交220億元。

香港中華煤氣﹙0003﹚升1.98%，報11.28元，成表現最佳藍籌股。

農夫山泉（9633）今早首掛報39.8元，現報35.35元，較招股價21.5元高出64.4%，每手200股帳面賺2,770元，成交額38.23億元。

中芯﹙0981﹚倒升，現報18.76元，升2.85%。

【09:20】恒生指數高開195點

恒生指數高開195點，開報24785點。國指高開87點，開報9852點。ATMX齊升逾1%，騰訊（0700）升1.2%，開報517元。阿里巴巴（9988）升1.7%，報270元。美團（3690）升1.5%，報252元。小米（1810）升1.5%，報24.5元。

港交所（0388）升1%，報373.8元。建行（0939）、中行（3988）亦齊升逾1%。

農夫山泉（9633）今早首掛報39.8元，較招股價21.5元高出85.12%，每手200股帳面賺3,660元。

至於恐遭美國列入黑名單的中芯﹙0981﹚現跌1.53%，報17.96元。