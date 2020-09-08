美國牛市何時完結？ 　高盛話未完兼點出十大理由

面對美股以及全球股市近期的大幅回調，高盛（Goldman Sachs）認為，現在美股任何調整都是買入的好時機。

據《華爾街見聞》周一（7日）報道，高盛策略師Peter Oppenheimer認為，有十個理由支撐現在美股的牛市。第一，在嚴重衰退之後，美國正處於新投資周期的第一階段。 人們重拾希望和信心階段是新周期的第一部分，通常也是新周期的最強部分。新周期的第一部分通常在經濟衰退中開始，因為投資者開始期望復甦。

第二，由於新冠肺炎疫苗很可能即將問世，美國和全球經濟的復甦態勢看起來更加持久。第三，高盛經濟學家最近上調了對經濟的預測，其他銀行的上調也可能緊隨其後。

第四，熊市指標（2019年時這一指標一度處於非常高的水平）表明，儘管目前股市估值很高，但陷入熊市的風險相對較低。第五，政策仍然非常支持風險資產。既有中央銀行的投入，即人們相信央行將進一步提供流動性；又有政府的財政投入，即政府依然有促進經濟恢復增長的意願。

對於美股近期的暴跌，投行看法不一，並對未來走勢觀點分歧現兩極化。（新華社）

第六，股票風險溢價有收窄的空間。第七，近期恢復零名義利率政策，再加上央行對利率的指引，創造了實際利率為負且利率進一步下行的環境。這意味著，在經濟復甦中風險資產獲得支撐。

第八，股票為較高的通脹預期提供了合理的對沖。第九，股票相對於公司債務而言顯得便宜，尤其是對於資產負債表強勁的公司而言（60%美國公司和80%歐洲公司的股息收益率高於平均公司債券收益率）。

第十，數字革命繼續發展。高盛認為數字革命對經濟和股市帶來的轉變還會進一步深化，相關領域的公司可能會繼續推動牛市，並獲得更高的估值和更豐厚的回報。