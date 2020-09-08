香港貨品編碼協會推「優質食品計劃+」　助企業追溯供應鍊

為應對疫情下的新常態，香港貨品編碼協會 (GS1 HK)推出全新「優質食品計劃+」，鼓勵食品及餐飲企業，根據國際認可標準採取更嚴謹的食品安全管理、控制和追溯措施，讓管理更完善、消費者更有信心。

計劃以更全面的國際認可標準、包括參照GS1全球追溯標準（GTS）、ISO 22000食品安全管理體系標準及HACCP食品安全控制標準，為參與機構進行評審。評審機構並會在建議報告中，提出疫情防控建議，包括行業最佳範例，及如何善用恰當的科技來提升食品安全管理及系統。例如在食品加工流程上加添合適的感應及分析技術，實時監察營運状况，加強風險控制和食品安全。

GS1 HK總裁林潔貽表示在現時這個艱難時期，參加「優質食品計劃+」不但有效符合法規要求，更是企業在疫後回復消費者信心、增加顧客重覆回購的關鍵舉措。若果企業只希望獲得追蹤溯源方案，及事故回應能力，可以參加「優質食品計劃」計劃，但若果有意加強食安管理及檢視，則可參加升級版計劃，該會將視乎市場反應及資源，盡力服務更多企業。

雀巢香港總經理鍾美玲（圖左二）說，計劃讓公司不斷審視內部每一環節可以如何做好，並可與業界有溝通交流。

雀巢香港總經理鍾美玲認為，疫情下消費者外出次數減少，他們對食品安全更嚴謹，而雀巢在食品生產、運輸、下游供應鍊上均有使用GPS及二維碼追蹤，做好品質監控，因應宅經濟興起，公司在7月中推出網店，讓客人安坐家中購物，未來會繼續視乎消費者需求再作改變。