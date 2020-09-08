科技園公司夥滙豐推「SPRINTER 2」計劃　助中小企創新及轉型

科技園公司與滙豐推出「SPRINTER 2」計劃，為包括製造﹅基建與物流等數個主要行業的香港中小型企業而設，以推動行業的創新及轉型，助企業提升未來的業務抗逆力。

計劃以兩期進行，每期涵蓋培訓﹅與科技公司配對，以及共創創新業務解決方案三個階段。第一期計劃的對象為從事本地製造業的中小企，將於2020年10月至2021年7月期間進行，現正接受報名，9月30日截止。第二期則為基建與物流業而設，並於2021年下半年展開。

第一期計劃中，本地的製造業中小企將與全球創科公司配對，並透過三個階段，推動行業的創新。首階段是企業創新分享，參與計劃的製造業企業將接受培訓，包括人工智能、數據保安及分析、物聯網、5G，以及機械與自動化等主要科技趨勢。

次階段是技術方案配對，科技園公司物色已於市場應用的創新技術方案，並安排企業與科技公司進行一對一會面。最後是為時3個月的共同創新階段，進一步協助參與計劃的製造業企業解決本身的業務需要。

科技園公司及滙豐曾於2017年至2019年期間舉辦首屆「SPRINTER」計劃，為近180間科技公司及50名天使投資者提供專業知識培訓及交流機會，並助獲選初創籌集共1.38億港元資金，推動香港創科和投資者界別的發展。