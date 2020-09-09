恒指半日挫238點　科指重上7000點　化妝美容股逆市升｜持續更新

市場避險情緒升溫，美元一度升至4星期高位。科技股沽壓持續，特斯拉崩盤逾20%，創歷史上最大單日跌幅，蘋果下挫6.7%，微軟跌逾5%，累納指重挫逾4%，收市報10847點，急跌465點。道指收市亦跌632點，報27500點。標指低收95點，報3331點。

【12:00】恒指半日瀉238點

恒指中午收市跌238點或0.97%，報24385點。 科指中午收市跌104點或1.46%，報7019點。國指中午收市跌104點或1.06%，報9725點。

騰訊﹙0700﹚跌0.39%至506.5元。小米﹙1810﹚跌1.33%至22.1元；阿里﹙9988﹚跌近2.67%至262.4元；美團（3690）跌近2.52%至232元。

港視﹙1137﹚再插近一成，中午收報9.68元，瀉9.5%。與高位13.58元計，該股從高位回調近三成。

中芯﹙0981﹚瀉1.91%，現報18.4元。

化妝美容股逆市上升，莎莎國際（0178）升6.61%，報1.45元；卓悅控股（0653）升33.1%，報0.2元。

農夫山泉（9633）逆市升2.26%，報33.8元。瑞聲科技（2018）升近1%，報47.3元。舜宇光學（2382）升近1%，報117.5元。

【11:08】航空股逆市上升

航空股逆市上升，國泰（0239）升0.15%，現報6.38元。中國東方航空（0670）升3.38%，現報3.67元。中國國航（0753）升2.77%，現報5.9元。中國南方航空（1055）升1.72%，現報4.71元。

恒指現報24336點，挫288點或1.17%。科指報6981點，挫141點或1.98%。

【10:23】恒指挫逾300點

港股跌逾300點。恒指現報24321點，挫302點或1.23%。

「ATMX」股全線下瀉，騰訊﹙0700﹚跌0.68%至505元。小米﹙1810﹚跌3.79%至21.5元；阿里﹙9988﹚跌近3.2%至261元；美團（3690）跌近3%至231元。

中芯﹙0981﹚瀉3.72%，現報18.1元。

農夫山泉（9633）升2.11%，報33.8元。

【09:49】恒指挫近300點 ATMX齊偏軟

港股跌近300點。恒指現報24338點，挫285點或1.16%；國指報9705點，挫124或1.27%；科指報6941點，挫181點或2.55%。大市成交額206億元。

藥明生物﹙2269﹚挫3%，報174.4元，成表現最差藍籌。

科技失守7000點大關，其中小米﹙1810﹚挫2.9%，阿里﹙9988﹚挫2.74%，美團點評﹙3690﹚挫1.26%，騰訊控股﹙0700﹚挫0.59%。

至於中芯國際﹙0981﹚，暫跌2.13%。

【09:20】恒指低開328點 騰訊力守500元關

恒生指數低開328點，開報24295點。國指低開139點，開報9690點。科技股沽壓強勁，阿里巴巴（9988）及美團（3690）低開2.8%及2.6%，騰訊（0700）低開1.3%，開報502元，今或挑戰跌穿500元關。

昨日大勇的內銀股要回吐，建行（0939）跌1.8%，招行（3968）跌1.8%，另外平保（2318）及國壽（2628）分別跌1%及2%。