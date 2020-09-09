分析師不建議買這隻大股　新債王：散戶瘋狂是股市的災難

散戶投資熱潮在很多方面重塑了美國股市，但是部分市場分析師認為，散戶將成為美國股市的「災難」。

據報道，有「新債王」之稱Jeffrey Gundlach近日表示，美國散戶投資者2020年的大規模購買狂潮是股市的不祥之兆。

Jeffrey Gundlach將散戶交易的繁榮部分歸因於美國政府空前的刺激措施。這些資金為很多在困境中掙紮的美國人提供了幫助，但對於另外一些人來說，刺激資金通過他們進入了股市。岡拉克將這些新手投資者比作一個剛剛從陌生人那裏得到糖果的孩子。

有分析稱，在2020年的前六個月中，個人投資者佔美國股市交易量的19.5%。（AP）

另據中國網媒騰訊證券9月9日報道，分析師很少會吿訴投資者不要買入一隻股票，但他們對一些標普500指數成分股和特斯拉的態度已經很接近於不建議買入了。

9月8日，截至美股收盤，特斯拉市值縮水約800億美元，這超過了通用汽車和福特汽車的市值總和，此前特斯拉意外被排除在標準普爾500指數之外。該股收盤下跌21.06%，而同為電動汽車製造商的尼古拉公司在通用汽車宣佈收購該公司11%的股份後，股價上漲超過40%。

此外，包括工業股美國航空公司、消費者必需品股Brown-Forman和消費者非必需品股嘉年華在內的幾隻標普500指數成分股正受到分析師的冷遇。