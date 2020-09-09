南韓媒體﹕韓企將停止供應面板及晶片予華為

受美國製裁影響，韓國三星電子（SAMSUNG）旗下的三星顯示器及LG Display（樂金顯示）將從9月15日起停止向中企華為的高端智能手機供應面板。

據韓國媒體《Chosun Biz》報道，美國對華為的追加制裁將於9月15日正式生效，凡使用美國技術的零部件必須得到美國政府的允許才可向華為供貨。因美國的限制禁令涵蓋顯示器操作所需的晶片，這一禁令將主要影響半導體、晶圓代工以及晶片廠商。

業界消息，受制裁影響，全球最大的半導體設計公司ARM設計的驅動IC、TOUCH IC、PMIC等晶片也難以向華為供應。基於美國技術的ARM設計的晶片目前還難以找到替代品。

最近也有消息傳來，華為新成立了事業部，中國國內的中芯國際（0981）等企業也集中發力，但短時間內難以看到成效。

對於斷供消息，三星顯示器不願置評。三星電子及蘋果（Apple）皆為三星顯示器OLED面板的主要客戶。

樂金顯示發表聲明稱，由於對華為的面板出貨量有限，美國的限制措施對LG顯示器的影響極小，公司將持續分散客源基礎。

除了停止向華為供應面板外，另據韓國《每日經濟新聞》報道，受美國製裁影響，三星電子和SK海力士半導體將從9月15日起，停止向華為供應晶片。

報道稱，9月15日起，晶片製造商必須獲得美國批准，才能把它們使用美國技術和軟件製造的產品出售予華為。

事實上，自8月17日開始，三星、SK海力士半導體已暫停為華為生產晶片。

數據顯示，2019年華為佔三星銷售額約3.2%、佔SK海力士半導體約11.4%。