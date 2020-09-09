A股大跌　專家分析稱涉3大原因

對於A股大跌，分析人士看來，有以下三大原因引發市場大跌：

首先，隔夜美股再度暴跌引發市場擔憂情緒。川財證券研究所所長陳靂對中證君表示，外盤持續走弱，對A股產生利空影響；另外，Tesla下跌超20%，蘋果跌逾6%，對中國國內相關產業鏈股票形成傳導效應，帶動指數下跌。

其次，市場情緒回落。陳靂認為，9月8日創業板成交額3,374億元（人民幣‧下同），而滬市成交額僅3,200億元，創業板900餘隻股票總成交額超過滬市1,800餘隻股票總成交額，今日創業板回調也屬合情合理。

最後，創業板低價股抱團鬆散，資金快速撤離。分析人士稱，天山生物等三隻股票停盤核查的消息打擊了創業板市場低價股的炒作情緒，今日創業板低價股炒作情緒降温。

機構也給出了自己的看法。

展望後市，機構人士認為，短期看，市場仍需回調整固；中長期而言，A股慢牛格局未改。同時，機構人士也呼籲投資者理性看待市場波動，更要理性參與市場投資。

申萬宏源首席市場分析師桂浩明指出，目前，市場整理還需要較長時間來完成，「科技股的再度崛起還需要一段時間，而對於藍籌股，特別是消費股的調整可能目前還沒有完成。」

陳靂表示，預計機構難以在短期內再次抱團，對大盤上漲造成一定壓力，但類似於周期、銀行等板塊目前處於較低估值水平，風險相對較低，大盤暫不存在大幅下跌的基礎。