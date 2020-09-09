上海美商會﹕近27%在華美企料中美貿易緊張「無限期延續」

上海美國商會最新調查顯示，26.9%美國在華企業表示，目前中美雙方的貿易緊張情況會「無限期延續」，較去年上年10個百分點；認為局勢「將持續3至5年」的比例，由12.7%增至22.5%。

今次調查由上海美國商會及羅兵咸永道聯合發布，調查由6月16至7月16日期間進行，共有346名會員企業代表回覆。受訪者中，有70.6%表示「沒有從中國轉移生產線的打算」；計劃將生產活動「從中國轉移至非美國的海外地區」的企業則有14%。現時在華進行生止的200多家企業中，只有3.7%有意將生產「從中國轉移至美國，包括其海外領地」。

調查進一步指出，縱使中美雙方在今年初時已簽署首階段貿易協議，但會員企業對於雙邊經貿關係的前景樂觀度卻較去年下降，其中中美經濟關係脫鈎討論持續，對企業帶來困擾。

目前所有行業中，硬件技術﹑軟件與科技服務行業及藥品﹑醫療器械與生命科學行業，悲觀情緒最濃，兩個行業分別有50%及42.9%企業認為，貿易緊張局勢會「無限期延續」。美中兩大技術生態系統分裂可能性增加，特別是所有身處訊息技術行業的企業感到擔憂。

結果顯示中國市場在各行業全球投資計劃內重要程度下跌，以零售業為代表，只有19.5%零售企業會視內地為其全球投資計劃首要目的地。

此外對未來5年在內地業務前景感悲觀的企業比例為18.5%，較去年的21.1%回落，與中美雙方簽定首階段貿易協議。可是雙方貿易磨擦升級﹑雙方關係跌入歷史冰點，悲觀指數仍處於高位。