知情人士：字節跳動正和美國商談推遲交易TikTok

美國政府要求中國企業字節跳動出售TikTok美國業務的事件似乎有了重大轉機，這一轉機在於中國發布了最新版的《中國禁止出口限制出口技術目錄》。

據《新浪科技》報道，一位TikTok美國的內部人士透露，字節跳動正在和美國政府商談申請推遲交易的可能性，甚至希望美國政府允許改變交易出售結構。而這背後是中國政府介入帶來的轉機。

8月28日中國商務部和科技部發布了《中國禁止出口限制出口技術目錄》，其中也包括了字節跳動業務所涉及的人工智能算法，即「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」。隨後字節跳動表態，將「嚴格遵守《中國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》，處理關於技術出口的相關業務」。

目前TikTok美國業務的潛在買家包括微軟、甲骨文、推特（Twitter）等。（路透社）

據知情人士稱，在中國政府介入之後，字節跳動與美國政府的談判出現了一些變化。因為如果出售不包括算法的TikTok美國業務，顯然會影響到TikTok美國業務未來的競爭力，影響到潛在買家的收購興趣，也會直接觸動到字節跳動美國投資者的投資利益。

該知情人士表示，雖然美國政府此前強硬要求字節跳動出售TikTok美國業務，但其實內部也存在着「見好就收派」和「趕盡殺絕派」，前者以美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）為代表，關注的是實際利益；後者以美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和白宮貿易顧問庫德洛（Larry Kudlow）為代表，看重的是政治影響。姆努欽此前曾經允許字節跳動保留一部分TikTok美國業務的股權，但特朗普在聽取鷹派的意見後決定否決這一選擇。