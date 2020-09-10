IMF警示：新冠疫情危機遠未結束

國際貨幣基金組織（IMF）警吿稱，新冠肺炎（COVID-19）疫情危機尚未結束，並強調需要進行多邊合作，以確保一旦開發出疫苗就可提供充足供應。

IMF 9月9日在《外交政策》雜誌上發表的一篇文章中引述IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）和首席經濟學家戈皮納斯（Gita Gopinath）表示，從危機中持續的經濟復甦是政府和中央銀行迅速實施規模空前的支持措施的結果，但仍需要更多努力。

疫情對全球經濟帶來了前所未有的嚴峻挑戰。（AP）

兩位經濟學家在論文中寫道，各地區和部門的經濟復甦仍非常脆弱且不平衡。為確保復甦得以持續，至關重要的是，不能過早撤回支持。

新冠肺炎已在全球造成900,000人死亡，IMF估計，到2021年底，此次危機的總成本將達到12萬億美元，而低收入國家可能需要持續的支持。

IMF已向包括47個低收入國家在內的75個國家提供了緊急資金，並表示願為更多的中等收入國家提供進一步的支持。

兩位經濟學家在論文中表示，除了支持工人和企業，以及為遏制全球變暖和扭轉日益加劇的不平等現象而進行的投資外，各國政府還必須在國際上進行合作，以終結此次健康危機。