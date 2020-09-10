壹傳媒倒升逾28%　曾挫逾2成｜持續更新

美股連跌3日後反彈，三大指數向上，港股有望暫脫劣勢。美科技股反彈，領納指創4個半月來最大單日升幅，收市升293點，收市報11141點。道指一度升逾700點，收市報27940點，上升439點。標指收市報3398點，上升67點。

【15:10】內地股市未止跌

內地股市低收，上證收市報3234點，跌19點或0.6%，深成收市報12742點，跌118點或0.9%，滬深300收市報4581點，跌2點或0.1%，創業板收市報2483點，跌40點或1.6%。

亞太區股市高收，日股收市報23235點，升202點或0.9%，澳洲ASX 200指數收市報5908點，升29點或0.5%，台灣加權指數收市報12691點，升83點或0.7%，南韓KOSPI指數收市報2396點，升20點或0.9%。

【14:38】壹傳媒升幅擴大至28%

壹傳媒（0282）股價倒升，最新報0.385元，升28.3%，成交額為3,000萬元。

【14:35】壹傳媒倒升

壹傳媒（0282）股價倒升，最新報0.35元，升16.7%，成交額為1,870萬元。

【13:50】傳15人因操縱壹傳媒股價被捕

壹傳媒（0282）股價大跌6.7%，最新報0.28元。有報道指毒品調查科拘捕15人，涉及罪行為「串謀行騙」及洗黑錢，指他們涉嫌利用WhatsApp作為溝通工具，透過買賣壹傳媒股票，舞高弄低股價，在高位獲利，其中一名被捕人獲利超過2,500萬元。

【13:30】農夫山泉彈近一成

農夫山泉﹙9633﹚快將納入恒生綜合指數，股價今日造好，現升9.3%至36.3元，成交額14.27億元。

恒指現升57點或0.23%，報24526點。

【12:00】恒指午市微升9點

恒生指數半日微升9點，收報24478點。國指升11點，報9739點。科技股反彈幅度未及美股，騰訊（0700）升2.3%，阿里（9988）升0.8%，京東（9618）升1.4%。

金融股拖累指數，滙豐（0005）下跌0.8%，建行（0939）跌1.6%。

【10:28】金融股累大市轉跌

金融股拖累大市，建行（0939）跌1.1%，報5.44元。中行（3988）跌1.6%，報2.53元。農行（1288）跌1.2%，報2.54元。

港銀同跌，滙豐（0005）、中銀香港（2388）和恒生銀行（0011）同跌0.7%。

【10:05】恒指升幅收窄 美團升4.7%

恒生指數升幅收窄至60點，報24529點，成交296億元。不過，科技股升幅卻略為擴大，美團升4.7%，報242.8元。騰訊及京東升幅擴大至逾2%。

【09:20】恒生指數高開116點

恒生指數高開116點，開報24584點。國指高開63點，開報9791點。騰訊（0700）升近2%，開報514元。阿里巴巴（9988）升1.4%，報266.8元。美團（3690）升3.5%，報240元。

金融股普遍持平，建行（0939）升0.2%，招行（3968）跌0.1%，滙控（0005）升0.3%。

百勝中國首掛潛水0.5%，開報410元，成交額7.7億元。農夫山泉﹙9633﹚則升5.42%，報35元，該股獲納入恒生綜合指數。