金融股拖累大市曾轉跌　建行中行農行同跌逾1%｜持續更新

撰文：區嘉俊
最後更新日期：
美股連跌3日後反彈，三大指數向上，港股有望暫脫劣勢。美科技股反彈，領納指創4個半月來最大單日升幅，收市升293點，收市報11141點。道指一度升逾700點，收市報27940點，上升439點。標指收市報3398點，上升67點。
【10:28】金融股累大市轉跌
金融股拖累大市，建行（0939）跌1.1%，報5.44元。中行（3988）跌1.6%，報2.53元。農行（1288）跌1.2%，報2.54元。
港銀同跌，滙豐（0005）、中銀香港（2388）和恒生銀行（0011）同跌0.7%。
【10:05】恒指升幅收窄 美團升4.7%
恒生指數升幅收窄至60點，報24529點，成交296億元。不過，科技股升幅卻略為擴大，美團升4.7%，報242.8元。騰訊及京東升幅擴大至逾2%。
【09:20】恒生指數高開116點
恒生指數高開116點，開報24584點。國指高開63點，開報9791點。騰訊（0700）升近2%，開報514元。阿里巴巴（9988）升1.4%，報266.8元。美團（3690）升3.5%，報240元。
金融股普遍持平，建行（0939）升0.2%，招行（3968）跌0.1%，滙控（0005）升0.3%。
百勝中國首掛潛水0.5%，開報410元，成交額7.7億元。農夫山泉﹙9633﹚則升5.42%，報35元，該股獲納入恒生綜合指數。