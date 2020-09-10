WeLab Bank 9.8%定存小巴停駛　CEO：已升級雲端架構設計

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）昨午快閃推出「限定版 GoSave 飄移定期存款小巴」，參加的用戶可賺取9.8%年利率，然而用戶反映未能登入程式參加。該行今在其Facebook專頁表示，經過深思熟慮以及聽取意見後，決定先進行更多壓力測試，再決定是否繼續推行飄移定期存款小巴，或者再進行其他推廣活動。

該行指，對於因為 GoSave 飄移定期存款小巴反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷上的問題，有部分客戶登入時受到短暫影響，該行對為用戶帶來不便，深感抱歉，該行技術團隊已立即搶救，當日‪下午2時15分回復正常運作。‬

謝學海：已升級部分雲端架構設計

WeLab Bank行政總裁謝學海晚上向用戶發電郵致歉，指因為「GoSave飄移定期存款」推廣活動反應超乎預期般熱烈， 令部分用戶在昨天約下午1時至2時35分，未能順利登入WeLab Bank App。

謝指，該行已作出安排避免同樣事件發生，包括：會優化後端流程，用更高的基線再做壓力測試；已經升級了部分雲端架構的設計，並增加平台的容量及運算力，日後並將更密切關注這一點；加強系統對於大量客戶登入時之處理安排；對於昨天該時段曾經嘗試登入app的客戶，該行正翻查用戶登入記錄，希望能盡快與用戶聯絡，並作出相應安排。

他指，推出今次推廣活動原意是希望用有趣創新的方式，令更多人能夠體驗到虛擬銀行的方便和好處，推出前亦進行多次壓力測試，確保系統的穩定性，但確實低估了客戶對活動的熱烈反應，高峰時段的登入人流比起平日激增，令系統超出負荷。

該行表示，將會向受影響用戶發送HKD 50 Deliveroo 電子優惠券。