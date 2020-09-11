恒生指數升近百點　金沙升3%冠藍籌｜持續更新

隔晚美股初段見趁低吸納的買盤，令三大指數全面高開，但其後無以為繼，科技股再遭拋售，令納指收市倒跌2%，收報10919點。道指最終亦跌405點，收報28174點。標指則跌59點，收報3339點。

【11:41】恒生指數升近百點

港股升近百點，恒指現升94點或0.39%，報24407點；國指升19點或0.2%，報9703點；科指升55點或0.79點，報7054點。大市成交額452億元。

金沙中國﹙1928﹚升3%，報33.3元。

【10:00】恒生指數升81點

港股造好，恒指現升81點或0.34%，報24395點；國指升30點或0.31%，報9714點；科指升53點或0.77%。大市成交額216億元。

藥明生物﹙2269﹚升2.58%，報182.6元，成表現最佳藍籌股。

騰訊控股﹙0700﹚及阿里巴巴﹙9988﹚兩大科技股表現乏力，分別升0.79%及0.076%。

滙控﹙0005﹚報32.25，跌0.463%。

【09:20】恒生指數高開39點

恒生指數高開39點，開報24352點。國指高開18點，開報9701點。滙豐（0005）跌0.8%，開報32.15元，試穿上月低位32.1元。

美科技股捱沽，但騰訊（0700）開升0.6%，報509元。阿里（9988）升0.3%，報263.4元。美團（3690）平開，報233元。