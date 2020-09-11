人行：8月新增貸款1.28萬億元人民幣　高於預期

中國人民銀行公布的數據顯示，初步統計，8月末社會融資規模存量為276.74萬億元（人民幣‧下同），按年增長13.3%。

人行又指出，內地8月新增貸款為1.28萬億元，按年增694億元，亦高於預期的1.25萬億元。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為166.34萬億元，按年增長13.3%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.4萬億元，按年增長7.5%；委託貸款餘額為11.16萬億元，按年下降4.9%；信託貸款餘額為7.15萬億元，按年下降7.8%；未貼現的銀行承兑匯票餘額為3.75萬億元，按年增長12.7%；企業債券餘額為27.29萬億元，按年增長21.1%；政府債券餘額為43.45萬億元，按年增長18.7%；非金融企業境內股票餘額為7.85萬億元，按年增長8.8%。

從結構看，8月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的60.1%，與2019年同期持平；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.9%，與2019年同期持平；委託貸款餘額佔比4.0%，按年低0.8個百分點；信託貸款餘額佔比2.6%，按年低0.6個百分點；未貼現的銀行承兑匯票餘額佔比1.4%，與2019年同期持平；企業債券餘額佔比9.9%，按年高0.7個百分點；政府債券餘額佔比15.7%，按年高0.7個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，按年低0.2個百分點。