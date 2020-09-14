林毅夫：中國五年後將成為高收入國家

在廈門舉行的「2020國際投資論壇」上，北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫發表題為《新形勢下的全球經濟治理體系》的主旨演講，他認為，新形勢下的全球治理，最重要的是發展中國家必須總結成敗的經驗教訓，從自身實際出發，找到未來發展的路徑。

據《新華社》旗下中國金融信息中心周日（13日）報道，林毅夫表示，根據各種預測，中國在2025年之前可以跨過人均收入12,700美元的門檻變成一個高收入經濟體，到那時候全世界生活在高收入國家的人口就會從現在只佔全世界人口16%翻一番還多，變成達到34%。

林毅夫認為中國經濟前景依然向好。（新華社）

林毅夫指出，如果現在在新形勢下來討論全球治理，他認為最重要的就是發展中國家必須總結自己成功跟失敗的經驗，並且站在自己的土地上來面對自己的問題，想出自己解決的辦法，如果能夠形成這樣的思路，目前以聯合國（UN）為核心的全球治理是完備的。那麼在這個反思過程當中，他認為中國義不容辭，因為中國是世界發展最快的國家，現在按照市場匯率計算，中國是第二大經濟體，但是從2014年開始，如果按照購買力平價計算，中國已經是世界最大經濟體，並且從2010年開始，中國已經是世界最大貿易國，經濟是基礎，所以中國有責任來總結中國自己的經驗，來解決中國自己的問題，並且協同其他發展中國家來總結髮展中國家自己成功跟失敗的問題，攜手解決發展中國家自己的問題，來完成中國自己的發展。

林毅夫表示，如果新冠肺炎疫情能帶這樣的反思，然後在現有的全球治理之下，中國繼續沿着全球化的討論，每個國家有的什麼，能做好什麼，在政府跟市場兩隻手的共同努力下把能做好的做大做強，他相信人類命運共同體所追求的全球共同繁榮必然能夠實現。